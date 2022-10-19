Впереди тяжелая неделя: астролог рассказал о массированных обстрелах и предостерег от наступления на Херсонщине

В ближайшую неделю ситуация в Украине будет напряженной. Враг не прекратит своих попыток нанести ущерб энергетическому сектору страны. Отечественные электростанции и другие важные объекты инфраструктуры будут ежедневно атаковать с неба. Возможны жертвы среди мирного населения. На фронте также возможно обострение, а на некоторых направлениях ВСУ столкнется с неожиданными трудностями.

Такой прогноз дал астролог Дмитрий Уранус. Самым опасным он считает период с 17 по 24 октября. Именно в эти дни ракетных обстрелов будет больше всего, как и жертв среди мирного населения. Людям не стоит забывать о мерах безопасности или игнорировать сигналы воздушной тревоги. Особенно это касается украинцев, проживающих вблизи объектов критической инфраструктуры, в частности, электростанций.

Уранус подчеркнул, что кульминирующий Сатурн над значительной частью территории Украины может создать большие проблемы. Его влияние существенно ограничит возможности правительства и усложнит принятие важных для государства решений.

Астролог также спрогнозировал обострение на фронте и рассказал, с какими трудностями столкнутся украинские военные. По его словам, оккупанты попытаются отвоевать недавно потерянные территории. Речь идет о Харьковской области, а также некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Там эскалация достигнет своего пика.

Что касается Херсонского направления, перспектив для результативного наступления астролог не видит. Местным подразделениям ВСУ он рекомендует выжидать и набираться сил.

Успешным для наступления станет восточный участок фронта, в районе Купянска, Старобельска и Сватового. Именно туда и стоит направить больше всего ресурсов. А вот Бахмут может оказаться слабым местом украинской обороны. Так что эту зону следует укреплять.

Дмитрий Уранус также отметил, что в скором времени начнется новый этап войны. Он может оказаться для Украины более сложным. Однако необходимо пройти через это испытание, чтобы ускорить победу.