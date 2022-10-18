Медики назвали ряд препаратов, совершенно несовместимых с кофе

Кофе обожает большинство людей. Некоторые не могут представить без него свое утро и полноценно проснуться. Но не всегда кофе доставляет только удовольствие. Иногда все может быть наоборот. Кофе не рекомендуют пить во время приема некоторых медицинских препаратов. Врачи уверяют, что кофеин и это лекарство несовместимы, поэтому в результате вам станет еще хуже.

Лекарство разделяется по группам: от конкретного недуга

С кофе нельзя совмещать сразу несколько категорий медицинских препаратов.

Принимающие при гриппе, при проблемах со щитовидной, при остеопорозе и многое другое. Давайте рассмотрим каждую группу подробнее:

При проблемах с щитовидной железой часто выписывают капли на спиртовой основе. Их нужно пить с утра на голодный желудок. Рекомендуется отказаться от кофе или пить его не ранее чем через час после приема лекарства. Все препараты от остеопороза теряют эффективность в сумме с кофеином. Боль только усилится. От высокого АД. Повышенное давление и кофе – это несовместимые вещи. А лекарство от давления тем более. И речь даже не о кофеине, а мочегонном эффекте кофе и таких препаратов. Организм может получить обезвоживание. Противогриппозные порошки. Различные лекарства вроде Фервекса также нельзя пить одновременно с кофе. Они стимулируют организм, а кофе возбуждает. В результате вы будете чрезвычайно возбуждены, не сможете заснуть и можете получить тахикардию. Лекарство от дефицита внимания. Тем, кто не может сконцентрироваться, выписывают разнообразные препараты, которые способны успокоить и помочь человеку сфокусировать на чем-то свое внимание.

Кофе сводит на нет действие всех препаратов из этой категории.

Если же без кофе вы не можете, попробуйте пить его минимум через 1-2 часа после лекарства, или вовсе в другой половине дня.