Медики назвали ряд препаратів, які зовсім несумісні з кавою

Каву обожнює більшість людей. Дехто не може уявити без неї свого ранку та повноцінно прокинутися. Але не завжди кава приносить лише задоволення. Інколи все може бути навпаки. Каву категорично не рекомендують пити під час прийому деяких медичних препаратів. Лікарі запевняють, що кофеїн і ці ліки несумісні, тож в результаті вам стане ще гірше.

Ліки поділяються за групами: від конкретної недуги

З кавою не можна поєднувати одразу кілька категорій медичних препаратів.

Ті, що приймають при грипі, при проблемах зі щитоподібною, при остеопорозі та багато іншого. Давайте розглянемо кожну групу детальніше:

При проблемах зі щитоподібною залозою часто виписують краплі на спиртовій основі. Їх треба пити зранку на голодний шлунок. Рекомендовано відмовитися від кави, або пити її не раніше ніж через годину після прийому ліків. Всі препарати від остеопорозу втрачають ефективність в сумі з кофеїном. Біль лише посилиться. Від високого артеріального тиск. Підвищений тиск і кава це несумісні речі. А ліки від тиску тим паче. І мова навіть не про кофеїн, а сечогінний ефект кави і таких препаратів. Організм може отримати зневоднення. Протигрипозні порошки. Різноманітні ліки на кшталт Фервексу також не можна пити одночасно з кавою. Вони стимулюють організм, а кава збудужує. В результаті ви будете надзвичайно збудженими, не зможете заснути і можете отримати тахікардію. Ліки від дефіциту уваги. Тим хто не може сконцентруватися виписують різноманітні препарати, які здатні заспокоїти та допомогти людині сфокусувати на чомусь свою увагу. Кава зводить нанівець дію всіх препаратів з цієї категорії.

Якщо ж без кави ви не можете, спробуйте пити її мінімум через 1-2 години після ліків, або й зовсім в іншій половині дня.