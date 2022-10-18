Три знака Зодиака скоро будут купаться в деньгах: ищите себя в перечне

Уже к концу этой недели материальное положение сразу трех знаков Зодиака сильно улучшится. Их ждет неожиданный доход, презент, денежный джек-пот, который буквально изменит их жизнь до неузнаваемости. У кого это будет разовый доход, а у кого он превратится в постоянный. Так кто эти счастливчики? Известная астрологиня Арина Артуровна назвала Тельцов, Скорпионов и Рыб.

Телец

У Тельцов вообще последний месяц очень оптимистичен в плане финансов. Многие представители этого знака рискнули перейти на новый уровень, этап в своей работе и не прогадали. Доход начал резко увеличиваться, и это еще не конец. Тем кто сейчас в поиске работы повезет уже к концу этой недели. Тем, кто имеет работу или тем более собственное дело, повезет еще больше. Успех будет подстерегать на каждом шагу. В то же время, не обойдется и без горькой пилюли. Возможны неприятные слухи и интриги в коллективе, а еще проблемы с домашними животными. Будьте внимательны к своим любимцам.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе повезет на хорошие новости в плане финансов. Вы можете получить премию или выиграть большой грант. Также, астрологи советуют именно в октябре наконец-то решить давнюю проблему, требующую хирургического вмешательства. К сожалению, не обойдется и без неожиданных и неприятных событий. Возможна вынужденная эмиграция, переезд в другой город или даже страну, разлука с родными. Некоторых представителей знака могут преследовать прежние, что также спровоцирует излишний стресс.

Рыбы

Рыб ждет очень неожиданное известие. Это может быть наследие или весомый подарок. Вы можете задуматься о покупке недвижимости, автомобиля или даже открытии собственного бизнеса. Это будет очень эмоционально насыщенный период, который вытянет из вас всю энергию. Старайтесь не отдаваться совершенно новым эмоциям, что бы ни случилось, ведь в результате получите только выгорание и проблемы со здоровьем.