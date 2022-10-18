В Приват24 запустили довгоочікувану функцію: українці у захваті

Державний ПриватБанк оновив свій мобільний додаток Приват24 та додав до нього довгоочікувану функцію. З її допомогою ФОПи тепер зможуть платити податки просто з банківського додатку, витачаючи на це лише кілька хвилин.

Зокрема у Приват24 можна сплатити єдиний податок, єдиний соціальний внесок, військовий збір та решту платежів до бюджету. Щоб скористатися новою опцією треба лише встановити останню версію додатку, тобто оновити його.

Здійснити бюджетний платіж у Приват24 можна так:

обрати на головному екрані додатку меню «Бізнес»;

перейти до пункту «Платіж в бюджет»;

обрати отримувача та номер його банківського рахунку;

коли на екрані з’явиться блок «Дані платежу», обрати код, що відповідає сплачуваному податку, а також вказати суму і номер рахунку, з якого її потрібно списати;

ретельно перевірити свої особисті дані;

підписати створений платіж, використовуючи SmartID.

У банку зазначили, що зараз приділяють особливу увагу розвитку послуг для малого бізнесу. Адже індивідуальні підприємцівідіграють вкрай важливу роль в українській економіці, особливо зараз, під час війни.

Цього разу ФОПи отримали новий сервіс для сплати податків у держбюджет. Їм більше не потрібно користуватися спеціальними додатками для бізнес-клієнтів та занурюватися в бюрократичні деталі. Здійснити бюджетні платежі тепер можна значно простіше, зі звичного мобільного банку. Та вочевидь сплата податків у Приват24 – це ще не все, чим планують здивувати ФОПів у провідній фінустанові країни. Тож з нетерпінням чекатимемо наступних оновлень.

Нагадаємо, що у ПриватБанку нещодавно з’явилася нова революційна програма, покликана заохотити українськи й бізнес до зовнішньоекономічної діяльності. Учасники цієї програми, що відкриють валютний рахунок або активують його, зможуть на протязі 6 місяців не платити комісію за здійснення операцій з обміну валют.