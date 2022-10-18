Три знаки Зодіаку скоро купатимуться в грошах: шукайте себе в переліку

Вже до кінця цього тижня матеріальне становище одразу трьох знаків Зодіаку сильно покращиться. На них чекає неочікуваний дохід, презент, грошовий джек-пот, який буквально змінить їхнє життя до невпізнаваності. У когось це буде разовий дохід, а в когось він перетвориться на постійний. То хто ці щасливчики? Відома астрологиня Аріна Артурівна назвала Тельців, Скорпіонів та Риб.

Телець

У Тельців взагалі останній місяць дуже оптимістичний у плані фінансів. Багато представників цього знаку ризикнули перейти на новий рівень, етап у своїй роботі і не прогадали. Дохід почав різко збільшуватися і це ще не кінець. Тим хто зараз в пошуку роботи пощастить вже під кінець цього тижня. Тим хто має роботу, чи тим паче власну справу, пощастить ще більше. Успіх підстерігатиме на кожному кроці. Водночас не обійдеться й без гіркої пілюлі. Можливі неприємні плітки та інтриги в колективі, а ще проблеми з домашніми тваринами. Будьте уважні до своїх улюбленців.

Скорпіон

Скорпіонам цього тижня щаститиме на хороші новини у плані фінансів. Ви можете отримати премію, чи виграти великий грант. Також, астрологи радять саме в жовтні нарешті вирішити давню проблему, яка потребує хірургічного втручання. На жаль не обійдеться й без неочікуваних та неприємних подій. Можлива вимушена еміграція, переїзд в інше місто чи навіть країну, розлука з рідними. Деяких представників знаку можуть переслідувати колишні, що також спровокує зайвий стрес.

Риби

На Риб чекає дуже неочікувана звістка. Це може бути спадщина, чи вагомий подарунок. Ви можете задуматись про купівлю нерухомості, автомобіля або навіть відкриття власного бізнесу. Це буде дуже емоційно насичений період, який витягне з вас всю енергію. Намагайтесь не віддаватися повністю новим емоціям, що б не трапилося, адже в результаті отримаєте лише вигорання та проблеми зі здоров’ям.