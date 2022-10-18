Українцям роздають по 500 гривень на покупки: як отримати?

Сьогодні будь-яка допомога від держави чи благодійних організацій є важливою. Багато українців за межею бідності, тож навіть 500 гривень багатьом будуть дуже доречними. Таку суму на покупки роздає Ощадбанк всім, хто оформить у них картку для отримання пенсії та буде нею розраховуватися. Це своєрідна акція термін дії якої поки що не зазначено. Гроші видаватимуться у вигляді сертифікатів і скористуватися ними можна буде у торговій мережі АТБ.

Для того, щоб отримати гроші треба виконати ряд простих дій

Щоб отримати сертифікат потрібно виконати наступні дії:

Завітати в “Ощадбанк” та оформити у них картку Мастеркад для виплати пенсій. Дочекатися першої виплати, яка прийде на рахунок та хоча б раз розрахуватися карткою у магазині. Вартість покупки має становити не менше 100 гривень.

Після цього пенсіонеру буде одразу ж відправлено сертифікат на суму 500 гривень, який можна буде використати.

Ощадбанк видає гроші пенсіонерам, які виїхали з окупації

Також, в Ощадбанку можуть отримати пенсію всі ті люди, які виїхали з окупованих територій. Як ми знаємо, в містах та селах, де наразі керують росіяни немає ні українського зв’язку ні тим паче українських організацій на кшталт банків чи Укрпошти. Відповідно люди місяцями не могли отримати пенсії і соціальні виплати. Як тільки такий громадянин чи громадянинка потрапляються на підконтрольну Україні територію, то можуть зайти у найближче працююче відділення Ощадбанку і отримати всю пенсію. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо особа має в банку відкритий рахунок гроші поступлять на нього.

В звільнених містах та селах вже працює Укрпошта, повертаються до роботи й банки, все задля того, щоб люди якомога швидше могли отримати гроші та фінансову допомогу, адже більшість опинилися без засобів для існування.