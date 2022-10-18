Пять зодиакальных знаков в 2023 году начнут новую жизнь: что их ждет

Начало 2023 года кардинально изменит жизнь представителей пяти знаков зодиака. Их ждет переезд, который принесет море впечатлений и перспектив. По словам астрологов, новая жизнь уже через несколько месяцев начнется у Водолеев, Близнецов, Стрельцов, Дев и Козерогов. Начиная с января 2023 года им будет безумно везти.

Водолеи

Переезд станет для Водолея переломным этапом в жизни. В новом городе или районе их ждет судьбоносное знакомство. Представители знака влюбятся до безумия и вскоре поженятся. Что касается Водолеев, которые уже в браке, им в начале 2023-го суждено сделать следующий шаг в отношениях, а именно завести детей.

Близнецы

Рождении под этим созвездием задумаются о переезде прямо в Рождественские праздники. Свой план они реализуют очень быстро, найдут уютное жилье и обустроят быт. Новый дом станет для Близнецов воплощением заветной мечты, именно тем семейным гнездышком, в которое можно привести любимого человека.

Стрелец

Причиной переезда на заре 2023 года для Стрельцов станет работа. Их ждет повышение, а возможно представители знака даже возглавят новый отдел в другом городе. Доходы Стрельцов после переезда начнут стремительно расти и не исключено, что впоследствии они съедут со съемной квартиры и приобретут собственное жилье.

Дева

Девы, как и Водолеи, сразу после переезда найдут свою вторую половинку. Эта любовь подхватит представителей знака и закрутит в вихре счастье. Их ждет множество незабываемых моментов и положительных эмоций.

Козерог

Для представителей этого знака на новом месте начнется совсем другая жизнь. Они перевернут страницу и оставят свое прошлое позади. В январе 2023-го Козероги получат шанс проявить себя на работе и отлично справятся с поставленной задачей. После этого у них увеличатся доходы, а на горизонте появятся новые заманчивые перспективы.