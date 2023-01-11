Українців штрафують за користування генераторами: хто в зоні ризику

Держпродспоживслужба попередила українців про ризик отримати штраф за користування генератором без спеціального дозволу на викиди шкідливих речовин. Впійманим на такому правопорушенні громадянам доведеться заплатити від 5 до 8 тис. грн.

Кого можуть оштрафувати за генератор?

До групи ризику входять лише власники бізнесу. Тобто оштрафувати за відсутність дозволу на викиди генератора можуть українців, які використовують цей генератор для підтримки функціонування свого підприємства (офісу, магазину, перукарні тощо). Натомість пересічним українцям, що купують генератори для побутових потреб, жодні стягнення не загрожують.

Як отримати дозвіл на викиди генератора?

Отримати дозвіл на викиди зовсім не складно. Ба більше, цю послугу в Україні на час дії воєнного стану зробили безкоштовною.

Власне під отриманням дозволу на викиди мається на увазі подача декларації на користування генератором. Подати таку декларацію можна у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в «Дія». Після того, як декларацію приймуть, оштрафувати бізнесмена за шкідливі викиди його генератора вже не зможуть.

Чи штрафують за зберігання пального для генератора?

Таке теж можливо. Зокрема «дорого поплатитися» доведеться українцям, які зберігають понад 2 т пального без ліцензії. Штраф можна заробити і за порушення техніки безпеки під час користування генератором. Наприклад, якщо генератор знаходиться надто близько до резервуару з пальним або до житлового приміщення, його власника покарають згідно з приписами Кодексу про адміністративні правопорушення.

Варто зазначити, що через постійні перебої зі світлом правоохоронці почали більш лояльно ставитися до правопорушень, пов’язаних із користуванням генераторами. Все частіше вони закривають очі на відсутність дозволу на викиди і прощають власникам бізнесу їх неуважність. Адже закони, що стосуються використання генераторів, писалися задовго до того, як бізнес опинився у повній залежності від них. Однак у Держпродспоживслужбі все ж наполегливо радять власникам бізнесу подати декларацію на свій генератор та не наражати себе на зайві витрати.