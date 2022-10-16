Любимцы судьбы: пстрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет до конца 2022 года

Астрологи составили прогноз на конец 2022 года. Спешите узнать, каким знакам Зодиака планеты принесут везение, успех и стабильность. Кому-то повезет в любви, другие решат старые финансовые проблемы.

Меркурий до конца 2022 года еще раз станет ретроградным. Произойдет это в конце декабря. Для Дев, Близнецов и Водолеев это значит финансовую стабильность и размеренную жизнь.

Венера. Ближе к концу 2022 года планета будет в удачном расположении для Тельцов, Весов и Рыб. У представителей знаков будет достаточно мотивации, жизненных сил и вдохновения. В конце года Венера станет положительной во время перехода на знак Козерога, то есть 10 декабря. А это значит, что успех в достижении цели стоит ожидать Тельцам, Ракам и Весам.

Марс. Ретроградный Марс ожидается 30 октября. Проще всего пережить трудности этого периода будет Тельцам, Ракам и Весам. Негативные события и тяжелые мысли почти не затронут представителей знаков. В то же время Марс добавит агрессивность Козерогам и Скорпионам. Уроженцев этих знаков лучше беречься.

На конец года ретроградным останется только Уран. Это принесет сложности для Скорпионов, Козерогов и Водолеев. Их планета-покровитель поспособствует нервной обстановке и притупит их бдительность. Легко однозначно не будет.

Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря. Это откроет двери в новое будущее. В канун Нового года произойдет событие, которое примирит представителей знака с другими людьми и поможет решить старые проблемы.

А вот самыми счастливыми в конце 2022 года будут Тельцы, Весы, Водолее и Рыбы. Им повезет гораздо больше, чем другим.

В то же время астрологи настоятельно рекомендуют не тратить время и силы на ссоры и трудности. Находите время на помощь родным и друзьям, а также незнакомцам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Только так вы сможете закончить все старые дела и найти источник вдохновения для начала новых.