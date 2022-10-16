Влада розповіла про майбутні ціни на масло, олію та цукор

Влада впевнена, що дефіцит продуктів першої необхідності українцям не загрожує. Внутрішні потреби будуть повністю покриті, а вже у листопаді обіцяють стабілізацію цін на соняшникову олію, яйця та цукор. Про це розповів заступник голови МінАПК Маркіян Дмитрасевич.

Він повідомляє, аграрії на даний момент зібрали вже 2,6 мільйона тонн насіння соняшника, а загалом планують зібрати майже 10 мільйонів тонн цієї культури.

Для покриття внутрішніх потреб українців цього більш ніж достатньо. На вартість суттєво впливає загальна інфляція та подорожчання логістики, але значного підвищення ціни бути не повинно, якщо ситуація залишатиметься стабільною.

Також суттєвих змін не очікується і у вартості цукру. Цього року аграрії очікують одержати близько одного мільйона тонн цукру.

У Мінагрополітики також очікують стабілізації та вирівнювання цін на яйця вже найближчими тижнями. Наразі проблема з подорожчанням пов’язана з нестачею несучих курей та знищенням птахофабрик у регіонах, де ведуться бойові дії.

Дефіциту продуктів харчування в країні точно не буде. Україна — аграрна країна та експортер аграрної продукції, тому гарантовано задовольнить внутрішні потреби.

Натомість індекс вартості приготування українського борщу зріс на 27% за період березня-серпень 2022 року.

Ймовірно, ми й надалі спостерігатимемо поступове підвищення цін на всі товари, в тому числі харчові продукти першої необхідності. Різких стрибків швидше за все не буде, оскільки зараз ситуація відносно стабільна, але рано розслаблятися. Тенденція до підвищення курсу долара продовжується, хоч Національний банк України і утримує гривню, ціни все одно зростатимуть. До того ж труднощі з логістикою нікуди не поділися, як і атаки російських ракет на українські підприємства та критичну інфраструктуру.