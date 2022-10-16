Власти рассказали о будущих ценах на масло, яйца и сахар

Власти уверены, что дефицит продуктов первой необходимости украинцам не грозит. Внутренние потребности будут полностью покрыты, а уже в ноябре обещают стабилизацию цен на подсолнечное масло, яйца и сахар. Об этом рассказал заместитель главы МинАПК Маркиян Дмитрасевич.

Он сообщает, что аграрии на данный момент собрали уже 2,6 миллиона тонн семян подсолнечника, а в общем планируют собрать почти 10 миллионов тонн этой культуры.

Для покрытия внутренних потребностей украинцев этого более чем достаточно. На стоимость существенно влияет общая инфляция и подорожание логистики, но повышения цены быть не должно, если ситуация будет оставаться стабильной.

Также существенных изменений не ожидается и в стоимости на сахар. В этом году аграрии ожидают получить около одного миллиона тонн сахара.

В Минагрополитики также ожидают стабилизации и выравнивания цен на яйца уже в ближайшие недели. Сейчас проблема с подорожанием связана с нехваткой несущих кур и уничтожением птицефабрик в регионах, где ведутся боевые действия.

Дефицита продуктов питания в стране точно не будет. Украина — аграрная страна и экспортер аграрной продукции, поэтому гарантированно удовлетворит внутренние потребности.

В то же время индекс стоимости приготовления украинского борща вырос на 27% за период марта-август 2022 года.

Вероятно мы и дальше будем наблюдать постепенное повышение цен на все товары, в том числе продукты питания первой необходимости. Резких скачков скорее всего не будет, поскольку сейчас ситуация относительно стабильная, но расслабляться рано. Тенденция к повышению курса доллара продолжается, хоть Национальный банк Украины и удерживает гривну, цены все равно будут расти. К тому же трудности с логистикой никуда не делись, как и атаки российских ракет на украинские предприятия и критическую инфраструктуру.