Улюбленці долі: астрологи розповіли, яким знакам зодіаку щаститиме до кінця року

Астрологи склали прогноз на кінець 2022 року. Поспішайте дізнатися, яким знакам Зодіаку планети принесуть щастя, успіх та стабільність. Комусь пощастить у коханні, інші розв’яжуть фінансові проблеми.

Меркурій до кінця 2022 ще раз стане ретроградним. Станеться це наприкінці грудня. Для Дів, Близнюків та Водоліїв це означає фінансову стабільність та розмірене життя.

Венера. Ближче до кінця 2022 року планета буде у вдалому розташуванні для Тельців, Терезів та Риб. У представників знаків буде достатньо мотивації, життєвих сил та натхнення. Наприкінці року Венера стане позитивною під час переходу на знак Козерога, тобто 10 грудня. А це означає, що успіх у досягненні мети варто очікувати Тельцям, Ракам та Терезам.

Марс. Ретроградний Марс очікується 30 жовтня. Найпростіше пережити труднощі цього періоду буде Тельцям, Ракам та Терезам. Негативні події та важкі думки майже не торкнуться представників знаків. Водночас Марс додасть агресивність Козерогам та Скорпіонам. Уродженців цих знаків краще берегтися.

На кінець року ретроградним залишиться лише Уран. Це принесе складнощі для Скорпіонів, Козерогів та Водоліїв. Їх планета-покровитель сприятиме нервовій обстановці і притупить їхню пильність. Легко однозначно не буде.

Юпітер перейде на знак Овна 20 грудня. Це відкриє двері у нове майбутнє. Напередодні Нового року відбудеться подія, яка примирить представників знака з іншими людьми та допоможе розв’язати старі проблеми.

А ось найщасливішими наприкінці 2022 року будуть Тельці, Терези, Водолії та Риби. Їм пощастить набагато більше, ніж іншим.

Водночас астрологи рекомендують не витрачати час і сили на сварки та труднощі. Знаходьте час на допомогу рідним та друзям, а також незнайомцям, які потрапили до складних життєвих обставин. Тільки так ви зможете закінчити всі старі справи та знайти джерело натхнення для початку нових.