Украинским пенсионерам могут добавить 70% к пенсии: кто и когда получит доплату

Украинским пенсионерам рассказали, кто и при каких обстоятельствах может получить доплату в размере 70% к своей пенсии.

Недавно министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что пенсионеры с небольшими пенсионными выплатами смогут рассчитывать на дополнительные средства. Более того, в Министерстве социальной политики разработали новый законопроект.

Речь идет о повышении пенсионных выплат малообеспеченным категориям за счет меценатов. Законопроект не ставит никаких ограничений по сумме. Для пенсионеров это довольно выгодно, поскольку они смогут получать выплаты в большем размере. Но пока неизвестно, сколько желающих украинцев готовы помогать тем, кто живет на мизерные доходы.

Стоит понимать, что 70% от суммы пожертвования конкретному пенсионеру пойдут именно тому, кого выберет меценат по возрасту, размеру дохода и социальному статусу, а 30% средств перенаправят на общий счет для повышения пенсионных выплат всем остальным гражданам.

По словам министерки социальной политики, на данном этапе законопроект проходит обязательные этапы его рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины. Но Жолнович надеется, что его примут достаточно быстро. Дело в том, что миллионы украинских пенсионеров вынуждены не жить, а выживать на мизерные выплаты. Новый законопроект даст им возможность улучшить свое положение.

На сегодняшний день более 4,5 миллионов украинских пенсионеров получают менее 3 000 гривен. А это более 43% всех пенсионеров в Украине. В то же время менее 0,7% украинцев получают до 2 000 гривен, что составляет 70 тысяч получателей.

Пока нет точных данных, когда законопроект вступит в силу и поддержат ли его депутаты. Но пока это единственное решение для улучшения уровня жизни пенсионеров, особенно, учитывая новую реальность в условиях военного положения.