Українським пенсіонерам можуть додати 70% до пенсії: хто та коли отримає доплату

Українським пенсіонерам розповіли, хто і за яких обставин може отримати доплату у розмірі 70% до своєї пенсії.

Нещодавно Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що пенсіонери з невеликими пенсійними виплатами зможуть розраховувати на додаткові кошти. Більше того, у Міністерстві соціальної політики розробили новий законопроєкт.

Ідеться про підвищення пенсійних виплат малозабезпеченим категоріям за рахунок меценатів. Законопроект не ставить жодних обмежень щодо суми. Для пенсіонерів це досить вигідно, оскільки вони матимуть змогу отримувати виплати у більшому розмірі. Але поки що невідомо, скільки охочих українців готові допомагати тим, хто живе на мізерні доходи.

Варто розуміти, що 70% від суми пожертвування конкретному пенсіонеру підуть саме тому, кого обере меценат за віком, розміром доходу та соціальним статусом, а 30% коштів перенаправлять на загальний рахунок для підвищення пенсійних виплат решті всіх громадян.

За словами міністерки соціальної політики, на цьому етапі законопроєкт проходить обов’язкові етапи його розгляду у комітетах Верховної Ради України. Але Жолнович сподівається, що його ухвалять досить швидко. Річ у тім, що мільйони українських пенсіонерів змушені не жити, а виживати на мізерні виплати. Новий законопроєкт дасть їм можливість покращити своє становище.

На сьогоднішній день понад 4,5 мільйона українських пенсіонерів одержують менше ніж 3 000 гривень. А це понад 43% усіх пенсіонерів в Україні. В той самий час, менш як 0,7% українців отримують до 2 000 гривень, що становить 70 тисяч одержувачів.

Поки що немає точних даних, коли законопроєкт набуде чинності та чи підтримають його депутати. Але поки що це єдине рішення для покращення рівня життя пенсіонерів, особливо з огляду на нову реальність в умовах воєнного стану.