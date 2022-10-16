Гривну продали за 20 тысяч: откуда такая цена и в чем ее особенность

Украинскую монету номиналом 1 гривна продали на аукционе за 21 013 гривен. Главная ее особенность — год выпуска. Ее отчеканили в 1992 году, и это при том, что полноценное производство монеты такого номинала началось только в 1995 году. Эта монета опередила свое время. 1 гривна 1992 года является пробной. Всего 82 человек выявили желание купить монету, а финальная стоимость шокирует, особенно учитывая, что начальная ставка составляла всего 1 гривну.

Торги велись на специализированном ресурсе Violity. Продавец монеты сообщил о ней следующие данные:

монета сделана из латуни;

ее вес составляет 7 граммов;

реставрационные работы не проводились;

из дефектов отмечается наличие ударов по гурту.

Немного о монете

1 гривна 1992 года — пробная украинская монета. Ее чеканили во время настройки оборудования. Первые пробники не имели гуртовой надписи. Точный тираж таких необычных монет неизвестный. Отыскать такую гривну в обороте практически невозможно, шансы близкие к нулю. Из-за того, что на момент чеканки еще не существовало инструмента для нанесения надписи на гурт, такие монеты считаются незаконченными.

Как видите, подобные монеты очень популярные среди коллекционеров, и они готовы выкладывать тысячи, а то и десятки тысяч гривен за редкий экземпляр.

Также коллекционеры устраивают настоящую охоту на монеты с браком. Самый популярный вариант монеты с инкузным браком. Он появляется когда при чеканке монета застревает, и оборудование чеканит следующую монету не рабочей поверхностью, а застрявшей монетой. Тогда получается необычная монета, на которой одна сторона нормальная, а на другой такое же изображение, но в зеркальном виде.

Не менее популярными считаются монеты у которых неправильно размещен аверс относительно реверса, монеты на чужих заготовках, например, 10 копеек на заготовке под 1 копейку, разные пробные номиналы и так далее.