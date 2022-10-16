Гривню продали за 20 тисяч: звідки така ціна і в чому її особливість

Українську монету номіналом 1 гривня продали на аукціоні за 21 013 гривень. Головна її особливість — рік випуску. Її викарбували в 1992 році, і це при тому, що повноцінне виробництво монети такого номіналу почалося лише 1995 року. Ця монета випередила свій час. 1 гривня 1992 року є пробною. Усього 82 людей виявили бажання купити монету, а фінальна вартість шокує, особливо зважаючи на той факт, що початкова ставка становила лише 1 гривню.

Торги велися на спеціалізованому ресурсі Violity. Продавець монети повідомив про неї такі дані:

монета виготовлена ​​з латуні;

її вага складає 7 грамів;

реставраційні роботи не проводились;

з дефектів відзначається наявність ударів по гурту.

Трохи про монету

1 гривня 1992 року – пробна українська монета. Її карбували під час налаштування обладнання. Перші пробники не мали гуртового напису. Точний тираж таких незвичайних монет невідомий. Знайти таку гривню в обороті практично неможливо, шанси близькі до нуля. Через те, що на момент карбування ще не існувало інструменту для нанесення напису на гурт, такі монети вважаються незакінченими.

Як бачите, подібні монети дуже популярні серед колекціонерів й ті готові викладати тисячі, а то й десятки тисяч гривень за рідкісний екземпляр.

Також колекціонери влаштовують справжнє полювання на монети з браком. Найпопулярніший варіант монети з інкузним браком. Він з’являється коли при карбуванні монета застряє, і обладнання карбує наступну монету не робочою поверхнею, а монетою, що застрягла. Тоді виходить незвичайна монета, на якій одна сторона нормальна, а на іншій таке саме зображення, але в дзеркальному вигляді.

Не менш популярними вважаються монети, у яких неправильно розвернутий аверс щодо реверсу, монети на чужих заготовках, наприклад, 10 копійок на заготівлі під 1 копійку, різні пробні номінали і так далі.