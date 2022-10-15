Вот, как нужно называть дочь: перечень имен владелицы которых счастливо выходят замуж

Каждая девушка мечтает удачно выйти замуж. Чтобы один раз и на всю жизнь. Кому-то так и удается, а кто-то, к сожалению, не может похвастаться везением в любовных делах. Эксперты по именам считают, что удача в замужестве во многом зависит от имени, которое носит девушка. Мол есть более счастливые имена и менее счастливы. Названы 10 имен, которые в большинстве своем могут похвастаться прекрасным браком.

Любовь

Здесь имя говорит само за себя. Девушки, что так называются, транслируют положительную энергию и создают прекрасные отношения с мужчинами.

Ева

Каждая Ева обязательно встретит своего Адама рано или поздно. В переводе с древнееврейского это имя означает “дающая жизнь”.

Роза

Еще одно имя, которое переводится как любимая и самая лучшая. Именно так мужчины относятся к женщинам с таким именем.

Анна

Это очень целеустремленные девушки, которые всегда получают в жизни все, что они хотят. Если Анна задастся целью найти идеального мужчину, то обязательно найдет его.

Оксана

Оксаны очень нежные и ласковые. Они излучают женскую энергию и этим притягивают настоящих мужчин. Сильных, мужественных, заботливых и ориентированных на серьезные и долговременные отношения.

Виктория

Виктории сильны и независимы. Они способны разбить сердце не одному поклоннику, а их у Вики всегда достаточно. Выбирать есть из чего и Виктория этим хорошо пользуется. Ее избранником станет лучший из лучших.

Екатерина

Катя с детства мечтает о большой семье, многих детях, пышной свадьбе и всех сопутствующих вещах. Это прекрасные супруги, и мужчины часто выбирают их для создания уютного семейного очага. Катя очень часто счастлива в браке.

Полина

Полины часто настоящие красавицы. За ними бегают многие кавалеры, поэтому выйти замуж для Поли не проблема.

Юлия

У Юлии цель — создать семью один раз и на всю жизнь. Иначе она не представляет, поэтому выбирает себе максимально надежного партнера. Обычно все удается успешно.

Татьяна

Татьяны умеют общаться с мужчинами. У них много друзей мужчин. Поклонниками Таня тоже не обделена. В партнеры выбирает себе надежного и серьезного, с которым в результате все прекрасно удается.