Ось, як потрібно називати дочку: перелік імен власниці яких щасливо виходять заміж

Кожна дівчина мріє вдало вийти заміж. Щоб один раз і на все життя. Комусь так і вдається, а хтось на жаль не може похвалитися везінням у любовних справах. Експерти з імен вважають, що удача в заміжжі багато в чому залежить від імені, яке носить дівчина. Мовляв є більш щасливі імена і менш щасливі. Названо 10 імен, які у своїй більшості можуть похвалитися прекрасним шлюбом.

Любов

Тут ім’я говорить саме за себе. Дівчата, які так називаються транслюють позитивну енергію та створюють прекрасні стосунки з чоловіками.

Єва

Кожна Єва обов’язково рано чи пізно зустріне свого Адама. В перекладі з давньоєврейської це ім’я означає “та, що дає життя”.

Роза

Ще одне ім’я, яке перекладається як кохана, улюблена, найкраща. Саме так чоловіки й відносяться до жінок з таким іменем.

Анна

Це дуже цілеспрямовані дівчата, які завжди отримують у житті все, що вони хочуть. Якщо Анна поставить собі за мету знайти ідеального чоловіка, то обов’язково знайде його.

Оксана

Оксани дуже ніжні та ласкаві. Вони випромінюють жіночу енергію, і цим притягують справжніх чоловіків. Сильних, мужніх, турботливих і зорієнтованих на серйозні та довготривалі стосунки.

Вікторія

Вікторії сильні та незалежні. Вони здатні розбити серце не одному прихильнику, а їх у Віки завжди достатньо. Вибирати є з чого і Вікторія цим грамотно користується. Її обранцем стане найкращий з кращих.

Катерина

Катя з дитинства мріє про велику сім’ю, багато дітей, пишне весілля та всі супутні речі. Це прекрасні дружини, і чоловіки часто обирають їх для створення затишного сімейного вогнища. Катя дуже часто щаслива в шлюбі.

Поліна

Поліни часто справжні красуні. За ними бігає багато кавалерів, тому вийти заміж для Полі не проблема.

Юлія

Юля має мету — створити сім’ю один раз і на все життя. По іншому вона не уявляє, тому обирає для себе максимально надійного партнера. Зазвичай все вдається успішно.

Тетяна

Тетяни вміють спілкуватися з чоловіками. У них є багато друзів чоловіків. Прихильниками Таня теж не обділена. У партнери обирає собі надійного і серйозного, з яким в результаті все чудово вдається.