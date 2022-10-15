В скором времени начнется очень негативный коридор затемнений: что можно и нельзя делать в этот период?

25 октября произойдет неполное лунное затмение. Его смогут увидеть жители Европы, Западной Сибири, северо-востока Африки, Ближнего Востока и Центральной Африки. В Украине пик затемнения придётся на 10:36:48. После этого затемнения начнется коридор затемнений. Специалисты говорят, что этот коридор очень отрицательный. В этот период лучше отказаться от ряда действий и начинаний, ведь все равно удачи в этих делах не будет. Худшим днем ​​станет непосредственно 25 октября, но “негативный привкус” будет сохраняться еще несколько дней после этой даты.

Что можно и нельзя делать 25 октября и несколько дней после него

Чтобы не навлечь на себя беду, и не разрушить то, над чем вы долго работали, соблюдайте некоторые рекомендации, которыми делятся специалисты.

Нельзя делать следующее:

Принимать судьбоносные решения. Например, решение о браке или разводе. Решение открыть собственное дело, эмигрировать, продать или купить жилье/автомобиль. Отложите все эти вопросы на другой день. Не начинайте никаких важных дел. Даже впервые в спортзал идти или начинать изучение английского в этот день – это не самая лучшая идея. Не перезагружайте себя ни физически, ни эмоционально. Не рискуйте и не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не подписывайте важные документы, не заключайте контракты и важные соглашения.

Эксперты говорят, что в период затемнения, то есть в случае с Украиной, в 10.36 нельзя пить и есть.

Что можно и желательно делать в этот день:

Много отдыхать, гулять и насыщаться положительными эмоциями. Упражнять медитации, духовные практики или молиться. Заниматься водными процедурами. Это идеальный день для того, чтобы посетить бассейн или просто понежиться в горячей ванной.

Уже с 27-28 октября можно возвращаться к обычному ритму.