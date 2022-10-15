Банкомати Приватбанку “з’їдають” гроші клієнтів: що відбувається?

На сайті Мінфіну можна почитати безліч різноманітних історій, якими діляться клієнти різних банків. Переважно ці історії негативного характеру, про різного роду проблеми, які виникали у людей в процесі співпраці з банками. Для прикладу, останнім часом дуже почастішали коментарі, що банкомати ПриватБанку не видають грошей. При цьому з картки гроші списують, а от клієнт їх з незрозумілих причин отримати не може. З одним чоловіком подібне трапилося вже четвертий раз за останні кілька місяців.

Чоловік хотів зняти 4000 гривень, але щось пішло не так

Клієнт поскаржився, що хотів зняти 4000 гривень у банкоматі ПриватБанку, але коли прийшов час забирати гроші вони не з’явилися у віконечку. Банкомат видав якийсь збій. Картку вдалося повернути, але грошей на ній вже не було.

“Знімав у банкоматі 4000 грн, знову в їхньому банку якась проблема і банк гроші списав з картки і не видав, ця історія з цим горе-банком у мене вчетверте на 7 місяців, в черговий раз я без грошей і повинен чекати коли вони там розберуться. Чому я як клієнт завжди в мінусі?” – обурюється чоловік.

В банку обгрунтованого пояснення, що трапилося ніхто не надав. Обійшлися стандартним: “Вибачаємося від імені банку за можливі незручності. Для прийняття рішення щодо заявки нам необхідно отримати звіт про залишок коштів на пристрої, інкасувати його. Ми намагаємося встигнути дати відповідь у обіцяний вам термін”.

Раніше ПриватБанк повідомив про виведення з обігу деяких купюр

Відтак поступово виводитимуть з обігу паперові банкноти номіналом у 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Мова про купюри випущені в 2003-2007 роках. Водночас людям хвилюватися не потрібно. Гроші будуть дійсними, ними можна буде розраховуватися і обмінювати на купюри нового зразка не доведеться.