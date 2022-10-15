Незабаром почнеться дуже негативний коридор затемнень: що можна і не можна робити у цей період?

25 жовтня відбудеться неповне місячне затемнення. Його зможуть побачити мешканці Європи, Західного Сибіру, північного сходу Африки, Близького Сходу та Центральної Африки. В Україні пік затемнення припаде на 10:36:48. Після цього затемнення розпочнеться коридор затемнень. Спеціалісти кажуть, що цей коридор є дуже негативним. В цей період краще відмовитися від ряду дій та починань, адже все одно успіху в цих справах не буде. Найгіршим днем стане безпосередньо 25 жовтня, але “негативний присмак” зберігатиметься ще кілька днів після цієї дати.

Що можна і не можна робити 25 жовтня та кілька днів опісля нього

Щоб не накликати на себе біду, та не зруйнувати те над чим ви довго працювали, дотримуйтесь деяких рекомендацій, якими діляться спеціалісти.

Не можна робити наступне:

Приймати доленосні рішення. Наприклад, рішення про одруження чи розлучення. Рішення відкрити власну справу, емігрувати, продати чи купити житло/автомобіль. Відкладіть всі ці питання на інший день. Не починайте ніяких важливих справ. Навіть вперше у спортзал йти чи починати вивчення англійської в цей день — це не найкраща ідея. Не перезавантажуйте себе ні фізично, ні емоційно. Не ризикуйте та не піддавайте своє життя і здоров’я ризику. Не підписуйте важливих документів, не укладайте контрактів та важливих угод.

Експерти кажуть, що у період затемнення, тобто у випадку з Україною, о 10:36 не можна пити і їсти.

Що можна і бажано робити в цей день:

Багато відпочивати, гуляти та насичуватись позитивними емоціями. Практикувати медитації, духовні практики чи молитися. Займатися водними процедурами. Це ідеальний день для того, щоб відвідати басейн або просто поніжитися у гарячій ванній.

Вже починаючи з 27-28 жовтня можна повертатися до звичайного ритму.