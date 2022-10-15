Названо п’ять чоловічих імен власники яких справжні скупердяї

Жінки обожнюють щедрих чоловіків, які осипатимуть їх подарунками, не шкодуватимуть їм грошей на їхні жіночі штучки та бажання. Такі чоловіки дійсно існують, але є й повні їхні протилежності. Експерти кажуть, що рівень щедрості або скупості залежить від характеру, темпераменту, достатку та виховання чоловіка. А ще від його імені. Названо п’ять імен, власники яких, за статистикою полюбляють рахувати кожну копійку.

Андрій

У випадку з Андріями мова не про скупість до грошей, а скупість до власного часу та відвертості. Не чекайте, що Андрій витрачатиме на вас багато часу та ресурсів. Чи з перших днів знайомства ділитиметься щирими історіями. Ні. Його довіру, як і симпатію потрібно заслужити. Андрій дуже скупий на подібні речі.

Олексій

Олексії люблять гроші, люблять їх заробляти і завжди шукають можливості примножити. При цьому ділитися заробленим Олексій не квапиться. Це саме той чоловік, який не заплатить за вас в ресторані, або який не віддаватиме всю зарплату до сімейного бюджету, а лише ту суму, яку ви попросите і то не завжди. При цьому Олексій любить провести час в компанії розкішних жінок.

Григорій

Григорії сильні власники. Вони не люблять нічим ділитися і грішми в тому числі. В них ніколи не вдасться позичити навіть дрібну суму і навіть найближчим членам родини. Крім цього Григорій дуже ревнивий, а ще маніпулятор. Партнерка часто почуває себе у чомусь винною, і за часом вже навіть не думає про те, щоб чоловік дарував їй шикарні подарунки.

Ігор

Ігор егоїст, який хоче жити розкішно, але тішить при цьому подарунками лише себе. На партнерці цей чоловік завжди буде економити. Його не хвилює її почуття. Хоче хай забезпечить себе сама всіма необхідними речами. Він дасть лише основу і базу, а от дорогі ресторани, квіти та красивий одяг купуй люба сама.

Павло

Павло намагається завжди бути в центрі уваги та женеться за розкішшю і багатством. Більшість власників цього імені таки вміють досягти у житті неабияких висот, але щедрість це те, що їм абсолютно невідомо.