Банки анонсировали вывод из обращения многих банкнот номиналом от 10 до 100 гривен

Не так давно в Украине отказались от ряда мелких монет. Их больше не принимают в магазинах, потому что считают устаревшими. Кроме этого в обращении появилось много новых денег, например копейки номиналом в 5 и 10 гривен. В ПриватБанке и Ощадбанке сообщили, что вскоре новых денег в обращении станет еще больше, а от старых будут постепенно отказываться. В частности, речь идет о банкнотах номиналом 10, 20, 50 и 100 гривен, которые были выпущены в 2003-2007 годах. На их место придут новые купюры, изготовленные по обновленному образцу, а также монеты.

Старые гривны будут оставаться действительными

Людям не стоит волноваться, старые купюры и дальше будут оставаться действительными и люди смогут ими рассчитываться.

В то же время, НБУ планирует постепенно изымать их из обращения, чтобы утилизировать. Это делается для того, чтобы в обращении появились более качественные деньги, крепкие и не изношенные. Удаление старых купюр будет происходить следующим образом:

В кассах будет происходить сортировка таких денег и их людям не будут выдавать (но от людей их принимать будут). Национальный Банк Украины перестанет отправлять в банки такую ​​валюту. Купюры гораздо активнее будут заменять монетами.

“Граждане смогут продолжать рассчитываться ими без ограничений, их не нужно специально обменивать“, – подчеркнули в НБУ.

Также вскоре в обращении станет гораздо больше купюр номиналом в 20 и 100 гривен нового образца.

На днях эксперт назвал ряд банков, наиболее надежных во время войны

К теме банков следует отметить, что вышеупомянутые ПриватБанк и Ощадбанк попали в перечень тех учреждений, которые следует выбирать особенно сейчас во время войны. Эти банки принадлежат государству, а значит, если окажутся на грани банкротства, то государство оперативно вмешается и не допустит этого.