Вони вам не пара: названо три знаки Зодіаку, які зовсім не годяться для сімейного життя

Є люди, які свідомо прагнуть до сімейних стосунків, мріють про дітей та щасливе подружнє життя. А є й такі, кому все це не приносить належного задоволення, не є в пріоритеті, або ж просто в стосунках не щастить, з незрозумілих причин. Астрологи назвали три знаки, яким дуже рідко вдається побудувати міцні відносини. Тож якщо ви мрієте про “жили довго і щасливо”, краще їх уникайте.

Овен

Овни великі авантюристи. Їм подобається завойовувати, пізнавати щось нове, гратися з почуттями як своїми, так і чужими. Їм дуже швидко набридає домашня рутина і партнер, яким би коханим він не був. Овни не зі зла починають задивлятися наліво, і не через якісь проблеми в стосунках. Рано чи пізно це стається саме собою, як би їхня половинка не намагалася цього уникнути. Овнам керує планета Марс, а це означає, що вони мають дуже великий сексуальний потяг. Словом, це не найкращі пасії для того, щоб планувати з ними щось серйозне і довготривале.

Близнюки

Цим знаком керує планета Меркурій, а це означає, що Близнюки обожнюють спілкуватись, дуже комунікабельні та завжди вміють зацікавити людей. Вони обожнюють бути в центрі уваги, і зачаровують всіх своєю невимушеною поведінкою. Партнером Близнюка не може бути людина, яка має схильність до ревнощів, Близнюки люблять флірт і не вважають його чимось забороненим. Загалом з цим знаком можна побудувати міцну сім’ю, але партнер ніколи не буде в ній головним. Світ крутитиметься навколо Близнюка, а все інше потім.

С трілець

Стрільці в чомусь нагадують Овнів. Вони люблять постійно пізнавати щось нове, подорожувати. І ненавидять сидіти на одному місці. Сімейна рутина — це точно не те, що приносить їм задоволення. Стрілець завжди шукатиме порцію адреналіну і партнера це швидко може втомити. Крім цього Стрільцями керує планета Юпітер, яка дарує їм неабияке везіння. Якщо стосунки закінчуються, Стрілець без проблем і дуже швидко знаходить інші.