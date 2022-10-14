Банки анонсували виведення з обігу багатьох банкнот номіналом від 10 до 100 гривень

Не так давно в Україні відмовилися від ряду дрібних монет. Їх більше не приймають у магазинах, адже вважають застарілими. Крім цього в обігу появилося багато нових грошей, наприклад, копійки номіналом у 5 і 10 гривень. В ПриватБанку та Ощадбанку повідомили, що незабаром нових грошей в обігу стане ще більше, а от від старих будуть поступово відмовлятися. Зокрема йде мова про банкноти номіналом 10, 20, 50 і 100 гривень, які були випущені у 2003-2007 роках. На їх місце прийдуть нові купюри виготовлені за оновленим зразком, а також монети.

Старі гривні залишатимуться дійсними

Людям не варто хвилюватися, старі купюри й надалі залишатимуться дійсними і люди зможуть ними розраховуватися.

Водночас НБУ планує поступово вилучати їх з обігу, щоб утилізувати. Це робиться для того, щоб в обігу появилися більш якісні гроші, міцні, та не зношені. Вилучення старих купюр відбуватиметься наступним чином:

В касах відбуватиметься сортування таких грошей і їх людям не видаватимуть (але від людей їх приймати будуть). Національний Банку України перестане відправляти у банки таку валюту. Купюри набагато активніше замінюватимуть монетами.

“Громадяни зможуть продовжувати розраховуватися ними без обмежень, їх не потрібно спеціально обмінювати», — підкреслили в НБУ.

Також, незабаром в обігу стане набагато більше купюр номіналом у 20 і 100 гривень нового зразка.

Днями експерт назвав низку банків, які є найбільш надійними під час війни

До теми банків, варто зауважити, що вищезгадані ПриватБанк та Ощадбанк потрапили у перелік тих установ, які варто вибирати особливо зараз під час війни. Ці банки належать державі, а значить якщо опиняться на межі банкрутства то держава оперативно втрутиться і не допустить цього.