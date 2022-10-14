Суббота рабочий, а зарплата меньше: в Украине готовят ряд изменений к трудовому праву

На днях огласку приобрел новый закон “О труде” разработанный Министерством экономики. В нем появилось много обновлений, ведь Правительство считает, что существующее в Украине нынешнее трудовое законодательство слишком устаревшее. У него есть отголоски Советского Союза, и с этим нужно заканчивать. Правда, готовящиеся изменения оценили не все украинцы. Судя по ним, в выигрышном положении окажутся работодатели, а вот права работников будут существенно урезаны.

Что предполагает новый законопроект?

Заметим, что изменения, которые планируют внедрить, объясняют это шагом к ЕС. Мол в Европе по таким правилам живут уже давно, так что пора и Украине к этому приближаться. Если разобрать главные пункты, это следующее:

Шестидневная рабочая неделя и сверхурочная работа. Согласно новому закону, работодатель может делать субботу рабочей, а также привлекать работников к труду в нерабочее время, то есть сверхурочно. При этом если раньше за это доплачивали больше часовой ставки, то сейчас такого уже не будет. Двойная ставка и вовсе отменяется (в ночное время тоже), а доплата будет составлять максимум 20% к обычной ставке. Меньшая зарплата. До сих пор минимальная заработная плата начисляется работникам независимо от размера доплат, а доплаты прилагаются дополнительно. Новый закон предусматривает, что это будет отменено и в размер минималки уже будут учтены доплаты. Фактически люди будут получать меньше. Уволить работника станет проще. Правительство считает, что сейчас так много работодателей не хотят официально трудоустраивать людей, потому что их потом трудно уволить. А если уволить работника станет просто, то и официальных трудоустройств, а значит налогов, станет больше. Внезапные изменения зарплаты и условий труда. Если работодатель хочет изменить условия работы и зарплату, он должен предупредить минимум за 2 месяца. С новым законом это можно будет делать без предупреждения.

Если говорить о плюсах для работников, то это только увеличение отпуска с 24 до 28 дней. В то же время эксперты говорят, что этот закон противоречит Конституции, поэтому неизвестно точно, вступит ли он в действие.