Суббота рабочий, а зарплата меньше: в Украине готовят ряд изменений к трудовому праву
На днях огласку приобрел новый закон “О труде” разработанный Министерством экономики. В нем появилось много обновлений, ведь Правительство считает, что существующее в Украине нынешнее трудовое законодательство слишком устаревшее. У него есть отголоски Советского Союза, и с этим нужно заканчивать. Правда, готовящиеся изменения оценили не все украинцы. Судя по ним, в выигрышном положении окажутся работодатели, а вот права работников будут существенно урезаны.
Что предполагает новый законопроект?
Заметим, что изменения, которые планируют внедрить, объясняют это шагом к ЕС. Мол в Европе по таким правилам живут уже давно, так что пора и Украине к этому приближаться. Если разобрать главные пункты, это следующее:
- Шестидневная рабочая неделя и сверхурочная работа. Согласно новому закону, работодатель может делать субботу рабочей, а также привлекать работников к труду в нерабочее время, то есть сверхурочно. При этом если раньше за это доплачивали больше часовой ставки, то сейчас такого уже не будет. Двойная ставка и вовсе отменяется (в ночное время тоже), а доплата будет составлять максимум 20% к обычной ставке.
- Меньшая зарплата. До сих пор минимальная заработная плата начисляется работникам независимо от размера доплат, а доплаты прилагаются дополнительно. Новый закон предусматривает, что это будет отменено и в размер минималки уже будут учтены доплаты. Фактически люди будут получать меньше.
- Уволить работника станет проще. Правительство считает, что сейчас так много работодателей не хотят официально трудоустраивать людей, потому что их потом трудно уволить. А если уволить работника станет просто, то и официальных трудоустройств, а значит налогов, станет больше.
- Внезапные изменения зарплаты и условий труда. Если работодатель хочет изменить условия работы и зарплату, он должен предупредить минимум за 2 месяца. С новым законом это можно будет делать без предупреждения.
Если говорить о плюсах для работников, то это только увеличение отпуска с 24 до 28 дней. В то же время эксперты говорят, что этот закон противоречит Конституции, поэтому неизвестно точно, вступит ли он в действие.
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