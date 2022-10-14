Субота — робочий, а зарплата менша: в Україні готують ряд змін до трудового права
Днями розголосу набув новий закон “Про працю” розроблений Міністерством економіки. В ньому появилося багато оновлень, адже Уряд вважає, що нинішнє трудове законодавство, яке існує в Україні, надто застаріле. Воно має відголоски Радянського Союзу, і з цим потрібно закінчувати. Щоправда, зміни, які готуються, оцінили не всі українці. Судячи з них, у виграшному становищі опиняться роботодавці, а от права працівників будуть суттєво врізані.
Що передбачає новий законопроєкт?
Зауважимо, що зміни, які планують впровадити пояснюють це кроком до ЄС. Мовляв в Європі за такими правилами живуть вже давно, тож пора й Україні до цього наближатися. Якщо розібрати головні пункти, то це наступне:
- Шестиденний робочий тиждень і понаднормова робота. Згідно з новим законом, роботодавець може робити суботу робочою, а також залучати працівників до праці у неробочий час, тобто понаднормово. При цьому, якщо раніше за це доплачували більше годинної ставки, то зараз такого вже не буде. Подвійна ставка і зовсім скасовується (в нічний час теж), а натомість доплата становитиме максимум 20% до звичайної ставки.
- Менша зарплата. До тепер мінімальна заробітна плата нараховується працівникам незалежно від розміру доплат, а доплати додаються додатково. Новий закон передбачає, що це буде скасовано і у розмір мінімалки вже буде враховано доплати. Фактично люди отримуватимуть менше.
- Звільнити працівника стане простіше. Уряд вважає, що зараз так багато роботодавців не хочуть офіційно працевлаштовувати людей, бо їх потім важко звільнити. А якщо звільнити працівника стане просто, то й офіційних працевлаштувань, а значить податків, стане більше.
- Раптові зміни зарплати і умов праці. Якщо роботодавець хоче змінити умови роботи і зарплату він має попередити мінімум за 2 місяці. З новим законом це можна буде робити зовсім без попередження.
Якщо говорити про плюси для працівників, то це лише збільшення відпустки з 24 до 28 днів. Водночас експерти говорять, що цей закон суперечить Конституції, тож не відомо достеменно, чи він таки вступить в дію.
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