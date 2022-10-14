Субота — робочий, а зарплата менша: в Україні готують ряд змін до трудового права

Днями розголосу набув новий закон “Про працю” розроблений Міністерством економіки. В ньому появилося багато оновлень, адже Уряд вважає, що нинішнє трудове законодавство, яке існує в Україні, надто застаріле. Воно має відголоски Радянського Союзу, і з цим потрібно закінчувати. Щоправда, зміни, які готуються, оцінили не всі українці. Судячи з них, у виграшному становищі опиняться роботодавці, а от права працівників будуть суттєво врізані.

Що передбачає новий законопроєкт?

Зауважимо, що зміни, які планують впровадити пояснюють це кроком до ЄС. Мовляв в Європі за такими правилами живуть вже давно, тож пора й Україні до цього наближатися. Якщо розібрати головні пункти, то це наступне:

Шестиденний робочий тиждень і понаднормова робота. Згідно з новим законом, роботодавець може робити суботу робочою, а також залучати працівників до праці у неробочий час, тобто понаднормово. При цьому, якщо раніше за це доплачували більше годинної ставки, то зараз такого вже не буде. Подвійна ставка і зовсім скасовується (в нічний час теж), а натомість доплата становитиме максимум 20% до звичайної ставки. Менша зарплата. До тепер мінімальна заробітна плата нараховується працівникам незалежно від розміру доплат, а доплати додаються додатково. Новий закон передбачає, що це буде скасовано і у розмір мінімалки вже буде враховано доплати. Фактично люди отримуватимуть менше. Звільнити працівника стане простіше. Уряд вважає, що зараз так багато роботодавців не хочуть офіційно працевлаштовувати людей, бо їх потім важко звільнити. А якщо звільнити працівника стане просто, то й офіційних працевлаштувань, а значить податків, стане більше. Раптові зміни зарплати і умов праці. Якщо роботодавець хоче змінити умови роботи і зарплату він має попередити мінімум за 2 місяці. З новим законом це можна буде робити зовсім без попередження.

Якщо говорити про плюси для працівників, то це лише збільшення відпустки з 24 до 28 днів. Водночас експерти говорять, що цей закон суперечить Конституції, тож не відомо достеменно, чи він таки вступить в дію.