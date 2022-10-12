Водители будут платить новый налог, а за уклонение предусмотрен большой штраф

Еще в сентябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект согласно которому предполагается введение нового налога для владельцев грузовиков весом более 12 тонн. Мол, таким автомобилям разрешено ездить только по специальным дорогам, а водители часто этим пренебрегают. Пока налог еще не введен, но в ближайшее время он таки заработает. Если владелец машины будет уклоняться от его уплаты, а еще ездить без прибора, обеспечивающего передачу информации об использовании дорог, то штраф будет налагаться в размере 8500 гривен.

В Украине таких грузовиков есть множество и многие нарушают

В Украине зарегистрировано 9,2 миллиона транспортных средств весом более 12 тонн. Как минимум 1,5 миллиона из них это авто на иностранной регистрации. Множество водителей не имеют соответствующих устройств, а потому грубо нарушают правила. В результате этого сильно уничтожается дорожное полотно.

Штрафы теперь снова можно посмотреть в Дии

Ну и на заметку водителям, теперь все штрафы снова доступны в Дии, или Кабинете водителя на сайте МВД. Все сервисы снова работают, и там же можно посмотреть неоплаченные штрафы, полученные в течение последних месяцев. Оплатить их следует как можно скорее, ведь может быть открыто уголовное производство, а за ним блокирование банковских счетов, запрет на выезд за границу и т.д. Оплатить штрафы можно прямо в Дии воспользовавшись мобильным банкингом.

Также, если вы часто отдаете автомобиль на использование другим членам семьи, то можете воспользоваться услугой “Шеринг авто”. Эта услуга тоже есть в “Дии”. Если владелец автомобиля и водитель заполнят соответствующие заявки, то все штрафы будут приходить на лицо, которое было за рулем, а не на владельца. Это очень актуально для предпринимателей, отдающих собственные авто в пользование другим лицам. Да и многим другим гражданам.