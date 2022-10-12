Наприкінці жовтня українцям почнуть видавати нову соціальну допомогу: претендентів багато

Вже з 20 жовтня сотні тисяч українців отримають соціальну допомогу одразу від двох організацій. Мова про мешканців тимчасово окупованих територій, яких Збройні Сили України наразі активно звільняють. В вересні була звільнена Харківська область. В жовтні чи не щодня з’являється інформація про звільнені села та міста у Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Люди, які там жили весь цей час наразі сильно потребують допомоги, як фінансової так і гуманітарної. Фінансову почнуть виплачувати після 20 числа.

Гроші видаватимуть на кожного члена сім’ї окремо

Кожна особа отримає по 2200 гривень соціальної допомоги від держави, та по 1200 гривень від Міжнародного комітету Червоного хреста. Кошти виплачуватимуть всім членам родини незалежно від того скільки їх. Щоб отримати виплати потрібно прийти у селищну раду, або органи соціального захисту населення за місцем проживання. Також можна приходити у військову організацію, якщо така є у вашому місті чи селищі. Крім цього, до звільнених населених пунктів вже поспішають волонтери, щоб допомогти людям харчами та базовими товарами. Громадян закликають оформлювати й інші види виплат, наприклад, від ООН та решти благодійних організацій, що час від часу допомагають як переселенцям, так і просто потребуючим родинам.

Виплатять й пенсії одразу за кілька місяців

Звільненим від окупації пенсіонерам виплатять і пенсії, причому за всі місяці одразу. В населені пункти вже повертається Укрпошта, якщо відділення зруйноване, то людей обслуговують прямо на вулиці біля спеціальних автобусів. З собою потрібно мати документи, які засвідчують особу. Тим, хто виїхав з окупації не дочекавшись ЗСУ радять звертатися у найближчі відділення Ощадбанку і забирати свою пенсію там.