Водії платитимуть новий податок, а за ухиляння передбачено великий штраф

Ще у вересні в Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт згідно з яким передбачається введення нового податку для власників вантажівок, вагою понад 12 тон. Мовляв, таким автомобілям дозволено їздити лише по спеціальних дорогах, а водії часто цим нехтують. Поки що податок ще не введено, але найближчим часом він таки запрацює. Якщо власник машини ухилятиметься від його сплати, а ще їздитиме без приладу, який забезпечує передачу інформації про використання доріг, то штраф накладатиметься у розмір 8500 гривень.

В Україні таких вантажівок є безліч і багато хто порушує

Наразі в Україні зареєстровано 9,2 мільйона транспортних засобів вагою понад 12 тонн. ЯК мінімум 1,5 мільйона з них це авто на іноземній реєстрації. Безліч водіїв не мають відповідних пристроїв, а відтак грубо порушують правила. В результаті цього сильно знищується дорожнє полотно.

Штрафи тепер знову можна подивитися в Дії

Ну і на замітку водіям, тепер всі штрафи знову доступні у “Дії”, або Кабінеті водія на сайті МВС. Всі сервіси знову працюють, і там же можна подивитися несплачені штрафи отримані протягом останніх місяців. Оплатити їх слід якнайшвидше, адже може бути відкрито кримінальне провадження, а за ним блокування банківських рахунків, заборона на виїзд закордон тощо. Оплатити штрафи можна прямо в “Дії” скористувавшись мобільним банкінгом.

Також, якщо ви часто віддаєте автомобіль на користування іншим членам родини, то можете скористуватися послугою “Шеринг авто”. Ця послуга теж є в “Дії”. Якщо власник автомобіля і водій заповнять відповідні заявки, то всі штрафи приходитимуть на ту особу, яка була за кермом, а не на власника. Це дуже актуально для підприємців, які віддають власні авто в користування іншим особам. Та й багатьом іншим громадянам.