Стоимость хлеба начала стремительно расти: чего ждать от цен в ближайшее время?

Хлеб в Украине, по сравнению с другими продуктами, долго держался одной цены. Колебания были незначительными, и вот украинцы заметили, что этот основной элемент продуктовой корзины подорожал сразу на 2 гривны. Сейчас 650-граммовая буханка стоит 32 гривны, тогда как в сентябре была примерно 29. А вообще, это самая дорогая цена хлеба, которая была в Украине за последние пять лет. Конечно же все из-за войны, рекордного подорожания логистики и энергоресурсов.

Дорожают и другие продукты

Помимо хлеба в супермаркетах стремительно выросла цена яиц. И если хлеб подорожал на 2 гривны, то яйца сразу на 20 грн (десяток). В настоящее время их средняя цена по разным торговым сетям составляет 50 гривен за десяток. Эксперты говорят, что это еще не конец. Цена может достигнуть сотни, а яйца станут настоящим деликатесом, ведь, кроме высокой цены, еще и будут в дефиците. Все потому, что предприниматели массово закрывают фермы и предприятия. Говорят, нет возможности отапливать такие большие помещения. Цена электроэнергии делает бизнес невыгодным. Также, кризис именно с яйцами наступил и потому, что многие предприятия расположены на востоке и в регионах где идут тяжелые бои, или продолжается оккупация.

Будет дефицит и на тепличные овощи

Идентична ситуация и с овощами, выращиваемыми в теплицах. Отапливать и освещать их просто нет финансовой возможности. Соответственно, в супермаркетах свежих овощей станет гораздо меньше, огурцы уже кое-где исчезли с прилавков. Их частично будут заменять импортными, но цена на последние будет высокой из-за высокого курса валют.

Несмотря на это, украинцев успокаивают, что базовые продукты питания будут в наличии. Цены будут пытаться поднимать постепенно, без значительных скачков. Кое-что может и подешевеет, как гречка, урожай которой в этом году очень хороший.