Вартість хліба стрімко рушила вгору: чого чекати від цін найближчим часом?

Хліб в Україні порівняно з іншими продуктами довго тримався однієї ціни. Коливання були незначними і от українці помітили, що цей основний елемент продуктового кошика подорожчав одразу на 2 гривні. Зараз 650 грамова буханка коштує 32 гривні, тоді як у вересні була приблизно 29. А взагалі, це найдорожча ціна хліба, яка була в Україні протягом останніх п’яти років. Звісно ж все через війну, рекордне подорожчання логістики та енергоресурсів.

Дорожчають й інші продукти

Крім хліба, в супермаркетах стрімко зросла ціна яєць. І якщо хліб подорожчав на 2 гривні, то яйця відразу на 20 грн (за десяток). Наразі їхня середня ціна по різних торгових мережах становить 50 гривень за десяток. Експерти кажуть, що це ще не кінець. Ціна може досягнути сотні, а яйця стануть справжнім делікатесом, адже окрім високої ціни ще й будуть у дефіциті. Все через те, що підприємці масово закривають ферми та підприємства. Кажуть, немає як опалювати такі великі приміщенні. Ціна електроенергії робить бізнес не вигідним. Також, криза саме з яйцями наступила й через те, що багато підприємств розташовані на сході і в регіонах де точаться важкі бої, або триває окупація.

Б уде дефіцит й на тепличні овочі

Ідентична ситуація й з овочами, які вирощують в теплицях. Опалювати та освітлювати їх просто немає фінансової змоги. Відповідно, в супермаркетах свіжих овочів стане набагато менше, огірки вже подекуди зникли з прилавків. Їх частково замінюватимуть імпортними, але ціна на останні буде високою, через високий курс валют.

Попри це, українців заспокоюють, що базові продукти харчування будуть у наявності. Ціни намагатимуться піднімати поступово, без значних стрибків. Дещо може й подешевшає, як от гречка, врожай котрої цьогоріч дуже добрий.