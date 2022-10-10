Приватбанк временно замораживает счета клиентов: что происходит?

В банковских учреждениях постоянно предупреждают, что любая подозрительная активность на счетах может привести к их блокированию. Но что делать, если активности как таковой не было, больших и подозрительных сумм не начислялось, а счет заморозили? Так случилось с украинкой, которая является клиентом ПриватБанка всего 2 месяца. В настоящее время девушка потеряла доступ ко всем карточкам и счетам, а соответственно и к личным средствам, которые на них хранились.

Банк сообщил, что такое решение было принято “для безопасности”

Своей историей клиентка банка поделилась на сайте Минфина. Она рассказала, что в один день не смогла зайти в приложение Приват24 и не смогла снять деньги в банкомате. Все из-за того, что ее счета заморожены из-за непонятных угроз, которые, кажется, известны только ПриватБанку. По словам клиентки все, что она делала, это переводила средства своему папе и один раз перевела 4000 гривен на собственный счет Привата с другого собственного счета (от другого банка).



“Захожу в приложение Приват24, все мои карточки заблокированы. Для ясности уточню, что у меня нет кредитов и долгов, только мои личные средства. На горячей линии написали, что блокировка в целях безопасности. Какой целью? Я стала клиентом банка два месяца назад. У меня в операциях только перевод денег отцу, получение денег от подруги и сама себе из другого банка пересказала 4000, потом сняла их в банкомате», – жалуется клиентка.

В банке ответили, что после проверки счетов и происхождения средств клиентку сообщат о возможности дальнейшего обслуживания.

Ранее ПриватБанк назвали одним из самых надежных

На днях правительство озвучило перечень украинских банков, которые следует выбирать, ведь они самые надежные. В перечне оказался ПриватБанк, ведь он принадлежит государству и в случае, если банк будет под угрозой банкротства докапитализацию проведет Правительство. Это означает, что деньги клиентов не пропадут в любом случае.