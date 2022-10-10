Комусь на 2000 гривень, а комусь на 300: як підвищили пенсії українцям?

З 1 жовтні кілька категорій пенсіонерів отримають чи вже почали отримувати підвищені пенсії. Даний перерахунок анонсували вже давно. На жаль, це останнє підвищення, яке відбудеться не лише у цьому році, а й у наступному. У зв’язку з війною та важкою економічною ситуацією Уряд прийняв рішення заморозити розмір пенсій і зарплат, як мінімум до жовтня 2023 року. То скільки отримуватимуть українці і кому ще пощастило увірвати доплату?

Додаткові гроші нарахували трьом категоріям населення

Ці доплати відбулися у зв’язку з ростом мінімальної зарплати на 200 гривень, та ростом прожиткового мінімум.

Отож, категорії та цифри наступні:

На 2 136 гривень піднімуть соціальні виплати військовим, які отримали інвалідність в зоні бойових дій. Тепер їхня пенсія становитиме 6 532 гривні. По 300 гривень дорахували всім кому виповнилося від 70 до 75 років. Основною умовою був не лише вік, а й страховий стаж (30 років для жінок і 35 для чоловіків). По 2500 мінімум тепер матимуть й 65-річні, але також, якщо вони виконали всі вимоги стосовно стажу.

Крім цього, в Мін’юсті повідомили, що всім 70-річним заокруглять пенсію до 3000, якщо комусь навіть з надбавкою така сума не виходитиме.

Доплати нарахували, але пенсії затримуватимуть

Днями міністр соціальної політики Оксана Жолнович попередила, що можуть спостерігатися незначні затримки з виплатою пенсій. Мовляв гроші до Державного казначейства поступають вчасно, але саме там вирішують куди їх розподіляти. Зараз в першу чергу закривають потреби армії, а соціальна сфера на другому місці. Однак хвилюватися не треба. Затримки будуть незначними, і всі громадяни так чи інакше отримають свої гроші.