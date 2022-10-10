ПриватБанк тимчасово заморожує рахунки клієнтів: що відбувається?

В банківських установах постійно попереджають, що будь-яка підозріла активність на рахунках може призвести до їх блокування. Але що робити, якщо активності, як такої не було, великих та підозрілих сум не нараховувалось, а рахунок заморозили? Так трапилося з українкою, яка є клієнтом ПриватБанку лише 2 місяці. Наразі дівчина втратила доступ до всіх карток і рахунків, а відповідно й до особистих коштів, які на них зберігалися.

Банк повідомив, що таке рішення було прийнято “задля безпеки”

Своєю історією клієнтка банку поділилася на сайті Мінфіну. Вона розповіла, що в один день не змогла зайти в додаток Приват24 і не змогла зняти кошти в банкоматі. Все через те, що її рахунки заморожено через незрозумілі загрози, які здається відомі лише ПриватБанку. Зі слів клієнтки все що вона робила це переказувала кошти своєму татові і один раз перевела 4000 гривень на власний рахунок Привату з іншого власного рахунку (від іншого банку).

“Заходжу в додаток Приват24, всі мої картки заблоковані. Для ясності уточню, що в мене немає кредитів і боргів, тільки мої особисті кошти. На гарячій лінії написали, що блокування з метою безпеки. Якою метою? Я стала клієнтом банку два місяці тому. У мене в операціях тільки переказ грошей батькові, отримання грошей від подруги і сама собі з іншого банку переказала 4000, потім зняла їх у банкоматі“, – скаржиться клієнтка.

В банку лише відповіли, що після перевірки рахунків та походження коштів клієнтку повідомлять про можливість подальшого обслуговування.

Раніше ПриватБанк назвали одним з найбліьш надійних

Днями Уряд озвучив перелік українських банків, які варто вибирати, адже вони найнадійніші. В переліку опинився ПриватБанк, адже мовляв він належить державі і в разі, якщо банк банкрутуватиме докапіталізацію проведе Уряд. Це означає, що гроші клієнтів не пропадуть в любому випадку.