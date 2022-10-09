В Украине предлагают работу без опыта, за которую готовы платить до 50 тысяч гривен

Служба такси в столице Украины ищет водителя-курьера с собственным авто на доставку. Опыт не требуется. В то же время предлагается заработная плата в размере 26-47 тысяч гривен на месяц. Также предлагается полная компенсация топлива, которая зафиксирована во время каждого маршрута.

Такое объявление мы встретили на одном из популярных сайтов поиска работы.

Работодатель предлагает разные варианты сотрудничества — полную и неполную занятости. На работу готовы принять студента, пенсионера, человека с инвалидностью, если это не препятствует работе, а также ветерана АТО/ООС. Работа временная, посменная, но с гибким графиком. Возможно сотрудничество на неполный рабочий день.

Все желающим кандидатам предлагают заполнить заявку на сайте компании.

От водителя требуют иметь в легковое авто для выполнения онлайн заказов и смартфон с возможностью выхода в интернет. Служба будет предоставлять маршрут и указывать стоимость. То есть клиенты будут готовы платить за доставку и цеа не станет для них сюрпризом. Задача водителя/курьера — доставить заказ клиенту и забрать деньги от клиента. После этого водителю выдадут следующее задание, он сможет выполнять его не отъзжая от места предыдущего заказа. Маршруты строго планируются для минимизации поездок впустую.

Служба такси предлагает такой вариант сотрудничества как основной или дополнительный. Деньги можно получить уже через неделю-две.

Компания бесплатно предоставляет удобную программу с “автозахватом” заказов по выбранным параметрам. То есть присутствует система фильтров по цене, стоимости и так далее. Работодатель также предлагает помощь с решением всех вопросов круглосуточно.

Работать можно можно в любом удобном районе Киева.

Это довольно выгодное предложение, но работодатель не дает ответа на вопрос, сколько водителей-курьеров им нужно. Учитывая выгодные условия, желающих будет очень много. Но все же остаются вопросы.