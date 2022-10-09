В Україні пропонують роботу без досвіду, за яку готові платити до 50 тисяч гривень

Служба таксі у столиці України шукає водія-кур’єра зі своїм авто на доставку. Досвід не потрібний. Натомість пропонується заробітна плата у розмірі 26-47 тисяч гривень на місяць. Також пропонується повна компенсація палива, яка зафіксована під час кожного маршруту.

Таке оголошення ми зустріли на одному з найпопулярніших сайтів пошуку роботи.

Роботодавець пропонує різні варіанти співпраці — повну та неповну зайнятість. На роботу готові прийняти студента, пенсіонера, людину з інвалідністю, якщо це не перешкоджає роботі, а також ветерану АТО/ООС. Робота тимчасова, позмінна, але з гнучким графіком. Можлива співпраця на неповний робочий день.

Усі бажаючим кандидатам пропонують заповнити заявку на сайті компанії.

Від водія вимагають мати легкове авто для виконання онлайн замовлень та смартфон з можливістю виходу в інтернет. Служба надаватиме маршрут і вказуватиме вартість. Тобто клієнти будуть готові платити за доставку і це не стане для них сюрпризом. Завдання водія-кур’єра – доставити замовлення клієнту та забрати гроші від клієнта. Після цього водієві видадуть наступне завдання, він зможе виконувати його, не від’їжджаючи від місця попереднього замовлення. Маршрути плануються для мінімізації поїздок марно.

Служба таксі пропонує такий варіант співробітництва як основний чи додатковий. Гроші можна отримати вже за тиждень-два.

Компанія безкоштовно надає зручну програму з автозахопленням замовлень за обраними параметрами. Тобто є система фільтрів за ціною, вартістю і так далі. Роботодавець також пропонує допомогу із вирішенням усіх питань цілодобово.

Працювати можна в будь-якому зручному районі Києва.

Це досить вигідна пропозиція, але роботодавець не дає відповіді на питання скільки водіїв-кур’єрів їм потрібно. Враховуючи вигідні умови, бажаючих буде дуже багато. Але все ж таки залишаються питання.