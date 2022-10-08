Украинцев предупреждают о задержках пенсий: как долго придется ждать?

С начала войны пенсии и социальные выплаты практически ни разу не задерживались. Могли быть незначительные задержки, только в случаях, когда деньги пенсионерам доставляла Укрпочта и почтальоны в частности. Что касается банковских счетов, то пенсии с февраля поступают вовремя. Но в октябре все может измениться, и об этом уже предупреждает министр социальной политики Оксана Жолнович. Говорит, деньги есть, но сейчас в приоритете потребности армии.

Денежные средства распределяет Государственное казначейство и в приоритете ВСУ

Как заявляют в Минсоцполитики, деньги распределяют не они, а Казначейство. Деньги на пенсию поступают в данную организацию в полном объеме, но социальные выплаты на втором месте после армии. Сначала выделяется вся необходимая сумма на нужды Вооруженных Сил Украины, а затем происходит перечисление средств на счета пенсионеров.



Но, в то же время, людей успокаивают, деньги точно будут и эти задержки если и состоятся, то будут продолжаться не дольше нескольких дней.

В октябре пенсии выросли и это последний перерасчет на ближайшие 12 месяцев

В октябре некоторые категории украинцев получили на 100, 200 и 300 гривен больше. Доплату получили те кому от 70 до 75 лет. Повысили выплаты и тем кому 65, но только если человек имеет весь необходимый стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. На высшие доплаты надеяться не стоит, и вообще Правительство заморозило пенсию и минимальную зарплату на весь следующий год. Бюджет и экономическая ситуация в стране не разрешают планировать никаких перерасчетов. Мартовская индексация состоится, но она не догонит инфляцию, которая уже по состоянию на октябрь 2022 года составляет 30%. Индексация будет примерно на уровне 3-4%, что, к сожалению, граждане почти не почувствуют.