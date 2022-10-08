Українців попереджають про затримки пенсій: як довго доведеться чекати?

Від початку війни пенсії та соціальні виплати практично жодного разу не затримували. Могли бути незначні затримки, лише у випадках, якщо гроші пенсіонерам доставляла Укрпошта і листоноші зокрема. Щодо банківських рахунків, то пенсії від лютого поступають вчасно. Але в жовтні все може змінитися і про це вже попереджає міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Каже, кошти є, але наразі в пріоритеті потреби армії.

Кошти розподіляє Державне казначейство і в пріоритеті ЗСУ

Як заявляють в Мінсоцполітики, гроші розподіляють не вони, а Казначейство. Гроші на пенсію поступають в дану організацію у повному обсязі, але соціальні виплати наразі на другому місці після армії. Спочатку виділяється вся необхідна сума на потреби Збройних Сил України, а потім відбувається перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Але, водночас людей заспокоюють, гроші точно будуть і ці затримки якщо й відбудуться, то триватимуть не довше кількох днів.

В жовтні пенсії зросли і це останній перерахунок на найближчих 12 місяців

В жовтні деякі категорії українців отримали на 100, 200 і 300 гривень більше. Доплату отримали ті кому від 70 до 75 років. Підвищили виплати й тим кому 65, але лише якщо особа має весь необхідний стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. На вищі доплати сподіватися не варто, та й взагалі Уряд заморозив пенсію і мінімальну зарплату на весь наступний рік. Бюджет і економічна ситуація в країні не дозволяють планувати жодних перерахунків. Березнева індексація відбудеться, але вона не наздожене інфляцію, яка вже станом на жовтень 2022 року становить 30%. Індексація буде приблизно на рівні 3-4%, що на жаль громадяни майже не відчують.