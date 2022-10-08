Українцям слід оновити “Дію”: в застосунок додали дуже корисну функцію

Дія запускає тестування нового сервісу. Українці у віці від 14 років незабаром зможуть отримати довідку про місце реєстрації всього у декілька кліків.

Запуск бета-версії вже відбувся, незабаром функція стане доступною для широкого загалу. Для цього необхідно оновити додаток до останньої версії, відкрити Дію та перейти у розділ «довідки», обрати необхідну і підтвердити.

Зареєструватись у програмі можна при наявності закордонного паспорта нового зразка чи ID-картки громадянина України. Додаток можна встановити на смартфони з різними ОС, він є вільним для завантаження.

Довідка про місце реєстрації — один із найпопулярніших документів сьогодні

Довідка про місце реєстрації — одна із найпопулярніших серед громадян. Виписка з місця проживання необхідна для отримання допомоги ВПО, субсидії та інших видів соціальних виплат. Додатково довідку можуть попросити при працевлаштуванні, відкритті рахунків у банках.

У 25 зверненнях зі 100 для отримання державних послуг необхідно мати цю довідку. Тому Мінцифри вирішило зробити отримання документа більш доступним. Таке рішення зменшить живі черги та допоможе отримати документ безплатно.

Щоб взяти участь у тестуванні бета-версії, потрібно мати ІНН, а також:

бути старше 14 років;

мати зареєстроване місце проживання;

мати власне свідоцтво про народження у додатку Дія.

Михайло Федоров прокоментував таке рішення. У Мінцифри постійно працюють над тим, щоб отримання довідок займало мінімум часу, а зайві бюрократичні тяжби не заважали жити та працювати українцям. Вже більшість основних документів, що є у державних реєстрах, можна отримати через мобільний застосунок Дія абсолютно безплатно. Це зручно та вигідно одночасно.