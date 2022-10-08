Свободных вакансий стало больше, чем до войны: кого ищут работодатели прямо сейчас?

Рынок труда откровенно штормит. В начале войны предложений от работодателей не было совсем. Затем они начали появляться, но только в отдельных категориях: торговля, логистика. Летом ситуация немного улучшилась, но к довоенной не вернулась. Эксперты прогнозировали, что и осенью особых перемен ожидать не стоит, но статистика говорит обратное. Сейчас количество вакансий настолько возросло, что его можно считать таким же, как было до 24 февраля. Причем работники нужны в разных сферах.

Где больше всего ищут работников?

На данный момент больше всего вакансий в Киеве и области, в Ивано-Франковске, Львове, Одессе и Днепре. Приятно удивляет рынок труда в Харькове, Николаеве и Чернигове. И это при том, что первые два города регулярно обстреливаются врагом. Неплохая ситуация и во всех других городах. В общем, она уже очень приближена к той, которую можно было наблюдать до войны.

Что касается специалистов, в которых нуждаются, то это:

Водители. Их нужно было и в начале войны и сейчас. Логистика очень пострадала, а многие мужчины попали под мобилизацию. Сейчас все это требует восстановления и новых кадров. Продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Торговля стремительно развивается. Бухгалтеры. Повара и официанты.

Если выделять конкретные отрасли, то больше вакансий есть в гостинично-ресторанном бизнесе, в торговле, а также на производствах и различных предприятиях.

Хорошая тенденция и в других областях

Мало-помалу оживают творческие отрасли. Есть потребность в дизайнерах, специалистах по страхованию, в специалистах банковского дела. Также большой спрос на квалифицированный медицинский персонал, особенно акушеров, медсестер и санитаров.

Правда, не слишком кардинальные изменения наблюдаются в плане зарплаты. Минималка выросла всего на 200 гривен, тогда как средняя зарплата в некоторых городах ниже, чем была до войны, и пока работодатели не спешат ее пересматривать.