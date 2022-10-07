В октябре украинцам разово выплатят по 3400 гривен на человека: как оформить?

В Министерстве социальной политики сообщили, что, начиная с 20 октября, на деоккупированных территориях начнут выплачивать людям помощь. Речь обо всех населенных пунктах, которые сейчас активно освобождают Вооруженные Силы Украины.

Это и Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая. На первичную помощь будет претендовать каждый человек, находившийся под оккупацией и для начала это будет 3400 грн. Эти деньги будут получать и все остальные украинцы, которых ВСУ каждый день будут освобождать от врага.

Деньги предоставят две организации

По 2200 на человека выплатят за счет Международной организации по миграции и по 1200 гривен людям выплатит Международный комитет Красного Креста. Отмечается, что выплаты можно оформлять начиная с 20 октября. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в поселковый или городской совет по месту жительства или в военную администрацию. Также, люди, которые освободились от оккупации, имеют право оформить все виды выплат, которые в течение последних нескольких месяцев предлагали украинцам всевозможные международные фонды и организации типа ООН. Информацию об актуальных выплатах следует читать на платформе еПомощь. Там же или в Дие можно подавать заявки на оформление.

В освобожденные населенные пункты возвращается Укрпочта

Во все города и села, которые освободились от оккупации, в срочном порядке возвращается Укрпочта, чтобы выплатить людям пенсии. На днях деньги начали получать в недавно освобожденном Лимане. Людям выплачивают все денежные средства за последние пару месяцев. Те, кто имеет счет в Ощадбанке, могут получить деньги на карту. Также те люди, которые выбрались из оккупации на подконтрольную Украине территорию, могут забрать пенсию в отделении Ощадбанка. Для этого нужно прийти в отделение с паспортом и идентификационным кодом.