В жовтні українцям разово виплатять по 3400 гривень на особу: як оформити?

В Міністерстві соціальної політики повідомили, що починаючи з 20 жовтня на деокупованих територіях почнуть виплачувати людям допомогу. Мова про всі населені пункти, які наразі активно звільняють Збройні Сили України.

Це і Харківська область, і Херсонська, Запоріжська, Луганська та Донецька. На первинну допомогу претендуватиме кожна особа, яка перебувала під окупацією і для початку це буде 3400 грн. Ці гроші отримуватимуть й всі інші українці, яких ЗСУ щодня звільнятимуть від ворога.

Гроші нададуть дві організації

По 2200 на особу виплатять за рахунок Міжнародної організації по міграції і по 1200 гривень людям виплатить Міжнародний комітет Червоного Хреста. Зазначається, що виплати можна оформлювати починаючи з 20 жовтня. Щоб отримати гроші треба звернутися у селищну або міську раду за місцем проживання чи у військову адміністрацію. Також, люди, які звільнилися від окупації мають право оформити всі ті види виплат, які протягом останніх кількох місяців пропонували українцям всілякі міжнародні фонди та організації на кшталт ООН. Інформацію про актуальні виплати варто читати на платформі єДопомога. Там же, або в Дії можна подавати заявки на оформлення.

В звільнені населені пункти повертається Укрпошта

В усі міста та села, які звільнилися від окупації в терміновому порядку повертається Укрпошта, щоб виплатити людям пенсії. Днями гроші почали отримувати в нещодавно звільненому Лимані. Людям виплачують всі кошти за останні пару місяців. Ті хто має рахунок в Ощадбанку, може отримати гроші на карту. Також, ті люди, які вибралися з окупації на підконтрольну Україні територію можуть забрати пенсію у відділенні Ощадбанку. Для цього треба прийти у відділення з паспортом та ідентифікаційним кодом.