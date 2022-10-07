Від 900 гривень щомісяця: хто з українців може оформити таку допомогу?

Держава всіляко намагається підтримувати не лише тих українців, які стали внутрішньо переміщеними особами, а й тих, хто останнім допомагає. Наприклад, за кожного біженця, якому ви надаєте безкоштовний прихисток держава виплачує компенсацію у розмірі 450 гривень. Так було до 1 жовтня, а тепер ця сума зросла вдвічі. На кожну особу господар помешкання може отримати 900 гривень, незалежно від того, скільки людей в нього живе. Умови три: господар повинен мати право власності на житло, і надавати його людям безкоштовно. Тобто не брати додаткових коштів, наприклад, за оренду. Третя умова — це відсутність боргів за комунальні послуги.

Як стати учасником програми?

Щоб прихистити переселенців і отримати відшкодування за комунальні, потрібно зареєструвати власне житло по програмі “Прихисток”. На наступний день (не пізніше) зверніться до органів місцевого самоврядування зі всіма необхідними документами. Пакетів з документами має бути два: один ваш особистий, інший з документами внутрішньо переміщених осіб, які у вас живуть. Документи слід подавати у вигляді копій та оригіналів. Це мають бути паспорти, ідентифікаційні коди, для переселенців ще свідоцтва про народження дітей. Господар дому має надати документи, які підтверджують власність на нього і номер банківського рахунку в форматі IBAN.

Якщо люди з’їхали про це треба негайно повідомити

Якщо люди з’їхали, або ж до них приєдналися інші переселенці, потрібно подати відповідну заявку у місцеві органи влади. Це може бути центр надання соціальних послуг, або ж просто селищна чи міська рада. Нагадаємо, що оформити цю допомогу може лише особа, яка досягла повноліття. Сума у розмірі 900 гривень на особу, наразі виплачуватиметься протягом всього опалювального сезону.