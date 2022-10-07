Ціна на яйця побила всі рекорди і це ще не кінець: прогноз шокує

Напевно кожен встиг помітити, як рекордно швидко змінюється ціна на курячі яйця. Щодня цінники змінюються, а цифри на них ростуть з геометричною прогресією. Ще місяць тому українці могли купити десяток яєць приблизно за 28 гривень. Дехто навіть дивувався, адже здебільшого ціни завжди трохи вищі. Та економія тривала не довго і вже зараз яйця можна прирівняти до делікатесу. Станом на 7 жовтня десяток коштує в середньому 55 гривень. Експерти кажуть, що буквально через кілька днів цінники знову зростуть, а крайньою межею може бути й 100 грн за десяток.

Таке подорожчання зумовлене рядом причин

Яйця так суттєво дорожчають одразу з кількох причин. По-перше, зараз не сезон. Восени кури несуться погано, а тим паче зараз дуже холодно, що також не йде їм на користь. По-друге, дуже багато підприємств просто припинили свою діяльність через банкрутство. Фермерські будівлі потребують обігріву та освітлення, а електроенергія надто сильно подорожчала. Ну і третя причина, це окупація великої кількості територій. На жаль, в окупованих містах було чимало компаній, які постачали дану продукцію в усі регіони. Поки що зменшення ціни на яйці точно не варто чекати, а от подорожчання — дуже навіть.

Подорожчало й ряд інших продуктів

Крім яєць сильно подорожчали й ряд інших продуктових позицій. Зокрема, овочі та фрукти. Попри те, що зараз сезон, та через погану погоду багато овочів псується. Цибуля, яка минулого року коштувала приблизно 10 гривень за кілограм, зараз коштує 30. Картопля теж дорожчає, як і морква, буряк та інша популярна городина. А от тепличні овочі, помідори, огірки, капуста й зовсім скоро можуть зникнути з прилавків. Фермерам просто не вигідно їх вирощувати, адже на опалення теплиць потрібно дуже багато фінансів.