Гороскоп на пятницу, 7 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 октября, на растущей Луне идеально заключать сделки, начинать большие проекты и совершать покупки, о которых давно мечтали. Между тем, не стоит забывать о здоровье и личной жизни. Побольше времени уделяйте близким и родным, заботе и дому.

♈ Овен

Мы поняли, Овен! Вы искали ближайшую дверь выхода, чит-код, который поможет сбежать из матрицы и вернуться домой. Но вот в чем дело: вы пришли сюда не для побега. Вы пришли сюда, чтобы жить, праздновать, присутствовать в каждом моменте. Итак, сделайте глубокий вдох, посмотрите в зеркало и призовите свою силу к себе. Вы пришли сюда, чтобы возвысить коллективное сознание, выполнив свою священную цель, о которой вас сегодня просят помнить.

Космический совет: вспомните, зачем вы пришли в этот мир.

♉ Телец

Но этот разговор не о том, как другие люди воспринимают ваши творения. Этого никогда не было. Сегодня вас просят настроиться на портал своего сердца и творить ради радости творения. Это все! Если вы обнаружите, что ваша душа поет свою песню, это означает, что вы на правильном пути, Телец. Когда дело доходит до отношений, вы можете испытывать глубокое чувство почтения. Вы благодарны за все, что люди привносят в вашу жизнь, и за все способы, которыми они напоминают вам о божественности, которая обитает внутри.

Космический совет: настройтесь на романтический лад.

♊ Близнецы

Нежность — волшебное слово, дикое. Сегодня вас призывают развивать свои уникальные способности, экспериментировать с новыми формами самовыражения и проявлять себя так, как никогда раньше. При этом откажитесь от необходимости внешней проверки. Это ваше путешествие и только ваше. Итак, единственные вопросы, которые вы хотите задать себе: приносит ли это мне радость и пробуждает ли это портал блаженства? PS: Вы там, где должны быть, Близнецы.

Космический совет: развивайте свои уникальные способности.

♋ Рак

Творчество и интуиция исходят из одного и того же священного места, Рак, и это то, что вы должны признать сегодня. Наблюдайте за видениями и загрузками, которые вы получаете. Наблюдайте за тем, что жаждет родиться в вас в это время. Дух общается с вами громко и ясно. Ты ответишь на звонок, лунное дитя? Что-то подсказывает нам, что проекты, в которые вас просят вдохнуть жизнь, теперь могут принести в мир больше красоты и гармонии. Итак, не уклоняйтесь от исполнения своей священной цели. Не бойтесь вплетать магию в гобелен жизни своим уникальным способом.

Космический совет: не препятствуйте творческой энергии.

♌ Лев

Вам больше не интересно играть в старые игры в перетягивание каната. Вы больше не заинтересованы в том, чтобы действовать из сознания жертвы. Вы понимаете, что все идет по божественному плану, и что задержки и трудности тоже привели вас к этому моменту вашего существования. Сегодня вы предлагаете Вселенной сердце полное благодарности. Вы находитесь именно там, где должны быть, и вы чувствуете, что большие вещи приближаются к вам!

Космический совет: откройте сердце близкому человеку.

♍ Дева

Когда ваша миссия такая большая, вполне естественно время от времени чувствовать себя одиноким. Но эта изоляция — иллюзия, Дева. Сегодня вы призваны открыть свое сердце и свой разум возможностям того, что вы можете создавать совместно, и тому, как вы можете освободить больше места, чтобы любить и быть любимыми теми, кто находится в вашем священном кругу. Слово для мудрых: проводите время с теми, кто напоминает вам, что дом — это чувство, несмотря на длину вашего списка дел.

Космический совет: не прячьтесь от чувств и эмоций.

♎ Весы

Конфликт служит цели. Вместо того чтобы пытаться найти решение, просто присутствуйте. Присутствуйте в том, что эта буря пробуждается внутри, и какие аспекты эго вас просят сбросить. Иногда рост приводит нас в темные места, и это то, что вас просят принять. Хорошо, что у вас есть сила светиться сквозь все это. Поверьте, вы встретите совершенно новую версию себя по ту сторону этого хаоса.

Космический совет: стремитесь к лучшей версии себя всегда.

♏ Скорпион

Может быть, эта глава вашей жизни не о другой. Речь идет о том, чтобы научиться показывать себя так, как никогда раньше. Итак, принимайте взлеты и падения на своем пути, возвращаясь к себе. Вы тот, кого вы искали, и со временем это становится для вас яснее. Некоторые из вас в это время могут переживать разлуку со своими родственными душами. Знайте, что Вселенная не наказывает вас. Она просто предлагает вам возможность разрешить внутренний конфликт.

Космический совет: пришло время заявить о себе.

♐ Стрелец

Правда в том, что мы все просто хотим, чтобы нас видели и слышали, Стрельцы. Мы хотим, чтобы нас любили и признавали за то, кто мы есть, и за уникальные дары, которые мы приносим к столу. Но что происходит, когда мы начинаем полагаться на внешние источники этой привязанности? Мы склонны становиться зависимыми от подтверждения, которое мы получаем из данного источника. Если это верно в вашем случае, сделайте шаг назад. Сделайте шаг назад и спросите себя, почему вы выбираете эти отношения, несмотря на красные флажки. Помня об этом, вы сможете призвать свою силу обратно.

Космический совет: вы сами себе источник радости и блаженства.

♑ Козерог

Вот мистики и неудачники. Повстанцы и революционеры. Вы здесь намеренно, Козерог, и посеять семена перемен в коллективном сознании — часть вашей священной цели. Итак, доверяйте божественным знакам. Доверьтесь тому, куда ведет вас ваш внутренний компас. Подслушано на космической конференции: для вас нет ничего слишком большого или причудливого!

Космический совет: подумайте о том, как изменить будущее сегодня.

♒ Водолей

Будьте благодарны за то, что получается, и еще более благодарны за то, что не получается. У Духа есть план. У Духа есть план для тебя. И иногда этот план требует, чтобы вы путешествовали по глубоким, темным уголкам своей психики. Хорошо, что вы наделены силой алхимии, способностью превратить ваши раны в мудрость, а боль — в силу.

Космический совет: позвольте раскрыться творческому потенциалу.

♊ Рыбы

Вы не знаете, что, черт возьми, происходит под поверхностью, но вы здесь для этого. Вы здесь для этого, Рыбы. Вы понимаете, что душа выбрала это? Вы выбрали это. То есть, сбросив еще один слой ложного, вам будет предоставлена ​​возможность встретиться с самим собой. Не бойтесь того, что происходит правильно. Вы переживаете интенсивный период пробуждения, и ваши предки и духовные наставники удерживают место для вашего нового рождения.

Космический совет: вы должны сбросить еще один слой «черствости».