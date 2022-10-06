Лицам, не имеющим стажа, могут насчитать до 4000 гривен пенсии: кого это касается?

В Министерстве социальной политики начали обсуждать интересную тему. В Украине, несмотря на стремительную инфляцию и безумный скачок цен, все еще есть огромное количество людей, получающих по 2000 гривен социальной помощи. Преимущественно это пенсионеры, которые в свое время не получили необходимый страховой стаж, и в возрасте 65 лет просто оформили социальную выплату. В Минсоцполитики заявляют, что на данный момент доход одного человека не может быть ниже 3000 гривен в месяц. Мол 2000 гривен это уже за чертой бедности, и те, у кого нет никакой поддержки, должны просто выживать.

Вероятно, наиболее незащищенным будут повышать помощь

Сейчас Правительство активно работает над тем, чтобы размер этой выплаты вырос до 3000 гривен, а в некоторых случаях даже до 3700, что на 50% больше прожиточного минимума. Правда, есть и ряд нюансов. Повышение коснется не всех, а тех, кто больше всего в этом нуждается. То есть одиноких, людей с инвалидностью и хроническими недугами.



В Минюсте хотят, чтобы такая помощь начислялась в индивидуальном порядке и не была привязана к прожиточному минимуму, как это всегда было. Большие суммы будут выплачивать и тем, кто получает социальную помощь не из-за почтенного возраста, а из-за невозможности работать. Если причины действительно веские, денежная помощь может возрасти до 3700 грн. Сегодня в связи с войной таких людей стало значительно больше и все они нуждаются в поддержке.

Разрабатываются и другие социальные программы

Ранее Правительство заявило, что пенсии и минимальная зарплата будут заморожены на весь следующий год. Но тем, кто не может самостоятельно оплатить коммуналку, начислят субсидию. Также будут разрабатываться специальные программы, нацеленные на незащищенные категории населения. Людей будут поддерживать социальными выплатами, учитывая их материальное положение.