Особам, які не мають стажу можуть нарахувати до 4000 гривень пенсії: кого це стосується?

В Міністерстві соціальної політики почали обговорювати дуже цікаву тему. В Україні, попри стрімку інфляцію та шалений стрибок цін, все ще є величезна кількість людей, які отримують по 2000 гривень соціальної допомоги. Переважно це пенсіонери, які в свій час не здобули необхідного страхового стажу, і у віці 65 років просто оформили соціальну виплату. В Мінсоцполітики заявляють, що на даний момент дохід однієї особи не може бути нижчим ніж 3000 гривень на місяць. Мовляв 2000 гривень це вже за межею бідності, і ті люди, які не мають ніякої підтримки мусять просто виживати.

Ймовірно найбільш незахищеним підвищуватимуть допомогу

Наразі Уряд активно працює над тим, що розмір цієї виплати зріс до 3000 гривень, а в деяких випадках навіть до 3700, що на 50% більше від прожиткового мінімум. Щоправда є й ряд нюансів. Підвищення торкнеться не всіх, а тих хто найбільше цього потребує. Тобто одиноких, людей з інвалідністю та хронічними недугами тощо.

В Мін’юсті хочуть, щоб така допомога нараховувалася у індивідуальному порядку та не була прив’язана до прожиткового мінімуму, як це завжди було. Більші суми будуть виплачувати й тим, хто отримує соціальну допомогу не через поважний вік, а через неможливість працювати. Якщо причини дійсно вагомі, грошова допомога може зрости до 3700 грн. Сьогодні у зв’язку з війною таких людей значно побільшало і всі вони потребують підтримки.

Розробляються й інші соціальні програми

Раніше Уряд заявив, що пенсії та мінімальна зарплата будуть заморожені на весь наступний рік. Але, тим хто не може самостійно оплатити комуналку нарахують субсидію. Також розроблятимуть спеціальні програми націлені на незахищені категорії населення. Людей підтримуватимуть соціальними виплатами враховуючи їхнє матеріальне становище.