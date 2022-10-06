Кому в жовтні пощастить отримати суттєво більшу пенсію: перерахунок в дії

Про жовтневий перерахунок було чимало розмов. Уряд кілька разів анонсував це підвищення одразу для кількох категорій населення. Навіть не зважаючи на війну та нестабільну економічну ситуацію в країні пенсії таки зростуть. Щоправда не для всіх і не в однакових пропорціях. Вже у жовтні більші виплати отримають пенсіонери у віці 70+. Ті кому виповнилося 65 років і в них є весь необхідний стаж. А також військові, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та отримують соціальну допомогу.

Суми остаточні і невдовзі почнуть надходити на рахунки

Спочатку почнемо з соціальної виплати військовим, які отримали інвалідність в результаті участі у бойових діях. До жовтня така виплата становила 4 396 гривень, а зараз становитиме 6 532. Щодо пенсій, то вони зросли наступним чином:

Вікова категорія 70-75 років цьогоріч потрапила під спеціальний перерахунок завдяки оновленій Пенсійній реформі. Це буде підвищення у розмірі 300 гривень, які виплачуватимуть вже на постійній основі. Така доплата спостерігається третій рік поспіль. Минулого року по 400 гривень доплачували тим кому більше 75 років, а у 2020 році тим кому виповнилося 85 років. Вікова категорія 65 років отримає підвищення мінімальної пенсії до 2500 за умови наявності необхідного стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Всі кому виповнилося 70 років з жовтня повинні мати не менше 3000 гривень. Якщо комусь не вистачатиме символічної суми її будуть дораховувати додатково.

Також з жовтня зросла мінімальна зарплата. Тепер вона становить 6700 гривень (було 6500). На жаль, Уряд заморозив пенсії та мінімалку на весь наступний рік. Це означає, що як мінімум до жовтня 2023 року ніяких підвищень більше не буде. Хоча все дуже динамічно і в першу чергу залежить від ситуації на фронті.